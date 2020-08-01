Fatih Karagümrük'te Süleyman Hurma mucizesi! Uçakta değişen hayat...

Dahası ‘istikrar eşittir başarı’ gerçeğini; bu iki sezonluk süreçte sık sık teknik adam değişikliğine giderek ‘tartışılır’ haline getiren bir isim oldu o. Adeta ‘başarı eşittir ya istikrar ya da Süleyman Hurma’ dedirterek. Kim ne derse desin bu tarihi başarı Süleyman Hurma’nın eseridir.. Hani tüm kamuoyunun ilk defa Trabzonspor İdari Menajeri olduğunda adını duyduğu, sonrasında özellikle Kayserispor’daki transfer becerileriyle dikkatleri çeken Süleyman Hurma... Gelin size bu mucizevi başarının mimarı olan Hurma kimdir ve bu tarih nasıl yazıldı, neler yaşandı? Anlatalım...