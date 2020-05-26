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GeriFutbol Ersun Yanal'dan kafa karıştıran Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında...
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Futbol
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 07:53,

Ersun Yanal'dan kafa karıştıran Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında...

Teknik direktör Ersun Yanal, "bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz" dedi ve ekledi...

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Haber Global canlı yayıında sarı lacivertli takıma, pandemi sürecine ve corona virüs sonrası Türk futboluna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2BİLİM KURULUNUN ALTIĞI KARARLARIN ALTINA İMZA ATARIM
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"BİLİM KURULUNUN ALTIĞI KARARLARIN ALTINA İMZA ATARIM"

Alışık olmadığımız bir düzen içine girdik. Bizde bayramlarda herkes yakınlarını ziyaret eder, küskünler barışır, dostlar birleşir, çocuklar şeker toplar, ufak harçlıklar verilir, aileler birbirine sarılır, komşular birbirine gider... Böyle bir şansımız olmadı, ilk defa ev konaklamasıyla baş başa kaldık. Bu tabii ki zorunlu bir organizasyon. Bilim Kurulu'nun aldığı kararların altına ben de imza atarım. Bundan kurtulmak için hepimiz elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız.

3BİRAZ KİLO ALDIK
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"BİRAZ KİLO ALDIK"

Bir mekana bağlı kalmak ve kısıtla yaşamak sıkıntı verici. Ben hobileri olan bir insanım ve birkaç hobimi gerçekleştirmek adına aslında benim için bir fırsat da oldu. Yaptığımız işlerin analizi ile ilgili ekip arkadaşlarımız ile de temas kurduk. Belirli dosyaları tartışıp, kendi işimiz ile ilgili yapabileceğimiz değişiklikleri değerlendirme fırsatı bulduk. Biraz zaman karıştı. Yaşan şeklimizi, biyoritmimizi değiştirdiğimiz günler oldu ama sağlıklı beslenmeyi, sporu ihmal etmiyoruz. Biraz kilo aldık, bunlardan da kurtulmak hedefimiz ama küçük çaplı da olsa egzersizlerimizi yapmaya devam ediyoruz.

4DÜNYA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
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"DÜNYA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Çok kayıp verdik. Dünya çok önemli adımlar attı. Hem kendi işimizde, hem başka işlerde değişiklikler olacak. Dünya eskisi gibi olmayacak. İş şekilleri değişecek. Hazırlıklı olmalıyız. Başta kendi işimiz olmak üzere, en başta iletişim olmak üzere birçok şey konusunda çalışma yaptık ve kendimizi geliştirmeyi hedefledik.

5GEREKİYORSA LİG OYNANMAMALI
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"GEREKİYORSA LİG OYNANMAMALI"

Süper Lig ile ilgili benim fikrim, ne olursa olsun, Bilim Kurulu'nun yazılı ve kati neticelerle açıklamaları sonrası bu işin yapılması. Çok disiplinli davranmalıyız. Gerekiyorsa lig oynanmamalı. Hazırlıksız yakalanma öyle sonuçlara neden olabilir ki, belki de telafi edemeyeceğimiz sonuçlara yol açabilir.

6TARİH KONUSUNDA EMİN DEĞİLİM
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"TARİH KONUSUNDA EMİN DEĞİLİM"

Burada keyfi kararlar alamayız. Tarih konusunda çok emin değilim, umarım herhangi bir kaza yaşamayız. Başta FIFA olmak üzere, UEFA ve diğer federasyonların alacağı ortak karar ve hedef içinde olmalıyız.

7CİDDİ ÖNLEMLERİN KONUŞULMASI GEREK
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"CİDDİ ÖNLEMLERİN KONUŞULMASI GEREK"

Avrupa Şampiyonası, Olimpiyatlar ertelendi. Dünyanın en büyük organizasyonu Olimpiyatlar, Afrika, Asya, Avrupa'daki organizasyonlar, NBA, EuroLeague... Bunlar büyük kitlelerle oynanan organizasyonlar. Ciddi önlemlerin konuşulması gerekiyor.

8LİG OYNANMAZSA ŞAMPİYON İLAN EDİLMELİ Mİ
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LİG OYNANMAZSA ŞAMPİYON İLAN EDİLMELİ Mİ?

Bilim Kurulu'nun alacağı bir kararla, bitmeyen bir ligi tescil etmek çok mantıklı gelmiyor. Bitmemiş ligde şampiyon olmaz. Bugün oynanmamasına karar verilen bir ligin, şu andan itibaren şampiyonunu ilan etmek, bence çok mantıklı değil.

9TOPU BİLİM KURULUNA ATTI
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TOPU BİLİM KURULU'NA ATTI

Bir kişide koronavirüs tespit edilirse, sadece takımlar arasındaki etkileşimden çıkacak sonuca bakılmamalı. Hepimizin ailesi, etkileşimde olduğu birçok insan var. Bu insanların da tehlikede olduğunu unutmamak gerekiyor. Yalnız yaşamıyoruz. Bugün bir kişide tespit edildiğinde, onlarca kişi gözlem altına alınmak zorunda kalıyor. Bu konu, Bilim Kurulu'nun takdirine ve organizasyonuna bırakılmalı.

10ŞÜPHEYLE BAKIYORUM
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"ŞÜPHEYLE BAKIYORUM"

Almanya ile bizim ülkemizdeki yapının arasındaki farkı ne olur kıyaslayın. Onlardaki disiplinin bizim gibi ülkelerde uygulanabilmesini çok mantıklı bulmuyorum. Almanya'da eminim ki önlemler ciddi alınmıştır, bizim ülkemizde bu disiplin ve uygulamalar ne kadar gerçekleşecek, buna şüpheyle bakıyorum.

11PANDEMİ SONRASI TÜRK FUTBOLU
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PANDEMİ SONRASI TÜRK FUTBOLU

Pandemi sonrasında Türk futbolunu son derece sorunlu günler bekleyecek. Avrupa'daki kulüplerin sorunlarıyla bizim sorunlarımız çok farklı. Ciddi ekonomik sorunların çözümleri nasıl olacak? Bu pandemi sonrasında bizi bekleyen ciddi bir süreç var.

12MİLLİ TAKIM SÖZLERİ
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MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Şu anda Milli Takım'ın başarılı bir süreci var. Her Türk teknik direktör için milli takım çok önemlidir. Ben Milli Takımlarda Futbol Genel Direktörlüğünde de aşağı yukarı 2 yıl çalıştım. Bunlar kutsal görevlerdir. Her zaman, her konumda, bizim için böyle bir görev koşulsuzdur.

13İHTİYACI OLDUĞU HER AN BEN FENERBAHÇENİN BAŞINDAYIM
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"İHTİYACI OLDUĞU HER AN BEN FENERBAHÇE'NİN BAŞINDAYIM"

Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz.

14FENERBAHÇEYE DESTEK GEREKLİ
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"FENERBAHÇE'YE DESTEK GEREKLİ"

Fenerbahçe'nin önünde mücadele anlamında bir yol var, başkan Ali Koç ve ekibi bu mücadeleyi devam ettirecekler. Onlara destekte bulunmak gerekli.Umarım istedikleri düzeyi bir an önce yakalarlar.

15FENERBAHÇEYE KIRGINLIK OLMAZ
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"FENERBAHÇE'YE KIRGINLIK OLMAZ"

Fenerbahçe'ye niye kırgınlık olsun? Benim için çok özel ve önemli bir yerde Fenerbahçe. Bu dönemi kapattık. Çok dostane şekilde bir ayrılık yaşadım.

16FENERBAHÇENİN YERİ AYRI
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"FENERBAHÇE'NİN YERİ AYRI"

Fenerbahçe benim için ayrı bir yerde duracak. Şu anda Fenerbahçe'nin başka şeylere, başka bir sürece ihtiyacı var.

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