Ersun Yanal'dan kafa karıştıran Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında...

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ Şu anda Milli Takım'ın başarılı bir süreci var. Her Türk teknik direktör için milli takım çok önemlidir. Ben Milli Takımlarda Futbol Genel Direktörlüğünde de aşağı yukarı 2 yıl çalıştım. Bunlar kutsal görevlerdir. Her zaman, her konumda, bizim için böyle bir görev koşulsuzdur.