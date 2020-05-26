Ersun Yanal'dan kafa karıştıran Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında...

"BİRAZ KİLO ALDIK" Bir mekana bağlı kalmak ve kısıtla yaşamak sıkıntı verici. Ben hobileri olan bir insanım ve birkaç hobimi gerçekleştirmek adına aslında benim için bir fırsat da oldu. Yaptığımız işlerin analizi ile ilgili ekip arkadaşlarımız ile de temas kurduk. Belirli dosyaları tartışıp, kendi işimiz ile ilgili yapabileceğimiz değişiklikleri değerlendirme fırsatı bulduk. Biraz zaman karıştı. Yaşan şeklimizi, biyoritmimizi değiştirdiğimiz günler oldu ama sağlıklı beslenmeyi, sporu ihmal etmiyoruz. Biraz kilo aldık, bunlardan da kurtulmak hedefimiz ama küçük çaplı da olsa egzersizlerimizi yapmaya devam ediyoruz.