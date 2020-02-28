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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28 Şubat 2020 - 18:39, /

Ersun Yanal'a Antalya'da büyük destek!

Fenerbahçe’nin yarın Fraport TAV Antalyaspor oynayacağı maçı için geldiği Antalya Havalimanı’nda taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal’a, "Ersun hoca güveniyoruz sana" diye seslendi

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Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

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Sarı lacivertli kafilenin havalimanından çıkışı sırasında polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı

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Sarı lacivertli takımı karşılamaya gelen az sayıda taraftar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi

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Futbolcular takım otobüsüne binerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarla fotoğraf çektirip, forma imzaladı.

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Teknik direktör Ersun Yanal takım otobüsüne ilerlerken taraftarlar, "Ersun hoca güveniyoruz sana" diye seslendi

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Fenerbahçe takımını karşılayan otobüs daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

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