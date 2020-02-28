Ersun Yanal'a Antalya'da büyük destek!

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.Sarı lacivertli kafilenin havalimanından çıkışı sırasında polis yoğun güvenlik tedbirleri aldıSarı lacivertli takımı karşılamaya gelen az sayıda taraftar, futbolculara tezahüratlarla destek verdiFutbolcular takım otobüsüne binerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarla fotoğraf çektirip, forma imzaladı.Teknik direktör Ersun Yanal takım otobüsüne ilerlerken taraftarlar, Ersun hoca güveniyoruz sana diye seslendiFenerbahçe takımını karşılayan otobüs daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.