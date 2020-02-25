Ersun Yanal'dan olay sözler! Yönetime...

Şimdi sıkı durun... Başarısızlıkta tek sorumlunun kendisi olduğunu da kabul etmiyor. Hatta en küçük payı kendisine ayırıyor: “Ben sezon başından bu yana söyledim. ‘Bu kadro yetersiz, transfer yapın’ dedim. Bu işi sanki sadece onlar biliyor (Başkan Ali Koç ve eski sportif direktör Damien Comolli’yi işaret ederek). Ben de biliyorum bu işi.”