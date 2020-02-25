Haber Giriş: 25 Şubat 2020 - 07:23,
Ersun Yanal'dan olay sözler! Yönetime...
Tarihi Galatasaray derbisinin ardından Ali Koç ile Ersun Yanal arasında konuşulanlar ortaya çıktı...
Spor Arena / Süleyman ARAT - Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Sarı lacivertli camia kelimenin tam anlamıyla bir yıkım yaşıyor ve çıkış yolu arıyor.
Ersun Yanal devam edecek mi, bırakacak mı? Ali Koç-taraftar tartışması nasıl sonlanacak? Yeni sezonda nasıl transferler yapılacak? Bu ve benzer sorular yanıtlarını bekliyor. Ulaştığımız bilgilerin ışığında bunların cevaplarını vermeye çalışalım...
Şimdi sıkı durun... Başarısızlıkta tek sorumlunun kendisi olduğunu da kabul etmiyor. Hatta en küçük payı kendisine ayırıyor: “Ben sezon başından bu yana söyledim. ‘Bu kadro yetersiz, transfer yapın’ dedim. Bu işi sanki sadece onlar biliyor (Başkan Ali Koç ve eski sportif direktör Damien Comolli’yi işaret ederek). Ben de biliyorum bu işi.”
Ersun Hoca takım içinde tıpkı Comolli gibi etkisiz hale getirildiğini düşünüyordu. Comolli’nin son döneminde Fenerbahçe Kulübü’nün resmi sitesinden bir haberi bile yalanlatma gücü dahi kalmamıştı.
BAŞKAN VE YÖNETCİLERE 'NE İSTİYORSANIZ YAPARIM' DEDİ
Aynı Ersun Yanal önceki gün maçtan sonra Ali Koç ve bazı yöneticilerle bir araya geldi. Ve bakın onlara neler söyledi: “Her zaman dediğim noktadayım. Ben her türlü desteğe varım. Ne diyorsanız, ne istiyorsanız yaparım. Size ve Fenerbahçe’ye katkı sağlayacak her türlü kararı almaya hazırım, rahat olun.”
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