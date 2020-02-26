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Futbol
Haber Giriş: 26 Şubat 2020 - 07:00, /

'Ersun Yanal eğer Fenerbahçe'de kalırsa...'

Hürriyet Gazetesi Futbol Konseyi, Süper Lig'de geride kalan Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Trabzonspor maçlarının yanı sıra, şampiyonluk yarışı ve öne çıkan olayları değerlendirdi.

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Mehmet Aslan, Cengiz Semercioğlu, Uğur Meleke ve Güntekin Onay'a sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

- Sorular-

1- GALATASARAY 20 yıllık seriyi bitirdi ve Fenerbahçe’yi mağlup etti. Bu galibiyetin mimarı Terim midir, en büyük krediyi kime vermeli? Galatasaray lig yarışında ‘pole pozisyonda’ diyebilir miyiz?

2- ERSUN Yanal’ın göreve devam edip etmeyeceği şu an Fenerbahçe’nin 1 numaralı gündemi. Yanal bu saatten sonra Fenerbahçe’ye faydalı olabilir mi? Gitmeli mi, kalmalı mı?

3- HAFTANIN bir başka büyük maçında Beşiktaş 3 puanı alamadı ama övgüleri topladı. 29 şut ve 14 kornerle, sezonun belki de en iyi oyununu oynayan Beşiktaş’ta ne değişti?

4- FENERBAHÇE son 4 haftada 1 puanla çöktü ve yarıştan uzaklaştı. Derbiden sonra Kadıköy, ‘Yanal istifa’ sesleriyle inledi. Mağlubiyetin sorumlusu Ersun Hoca diyebilir miyiz?

5- SÜPER Lig’de şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan Fenerbahçe’de yaşanan hayal kırıklığının sorumlularını ve yaptıkları en kritik hataları sıralayabilir misiniz?

6- TRABZON, puan olarak Sivas ve G.Saray’a yakalandı. Ama hâlâ 1 maçlık avantajı var. Beşiktaş’a karşı çok fırsat verilmesi bir tehlike sinyali midir? Çimşir, bu gemiyi limana yanaştırabilecek mi?

2Cengiz Semercioğlu: Yanalın kalması fayda değil zarar getirir

Cengiz Semercioğlu: Yanal'ın kalması fayda değil zarar getirir

AN iTiBARiYLA ŞAMPiYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI G.SARAY’DIR

1- Galatasaray en zor engellerinden birini, üstelik 20 yıldır aşamadığı bir engeli aştı. Son 11 haftaya pole pozisyonda başlamıyor, an itibariyle şampiyonluğun da en güçlü adayıdır. Bu haftadan sonra Sivasspor ve Beşiktaş engellerini de aşarsa Başakşehir ve Trabzonspor’u da geçeceğini düşünüyorum. Üstelik Galatasaray’ın genlerinde geriden gelip kazanma gibi güzel bir haslet var. Fenerbahçe galibiyetinin mimarı Fatih Terim’dir ve şampiyonluğu da ilmek ilmek dokuyacak tecrübeye sahiptir.

3ACUN HAKLI; JAILSON’UN FENERBAHÇE’YE YAPACAĞI EN BÜYÜK iYiLiK AYRILMAK OLUR

ACUN HAKLI; JAILSON’UN FENERBAHÇE’YE YAPACAĞI EN BÜYÜK iYiLiK AYRILMAK OLUR

2- Ersun Yanal’ın kadrosu zengin değil tamam ama tercihleri de doğru değil. Bunun en çarpıcı örneği de Jailson olarak gösterdi kendini. Acun Ilıcalı’nın locasında izledim maçı. Bütün tribünler Jailson’a tepkiliydi bir tek görmeyen ersun Yanal’dı. Onyekuru darmadağın etti Jailson’u. Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltıdan 3’ünde Jailson’un imzası var. Acun’un dediği gibi; Jailson’un Fenerbahçe’ye en büyük iyiliği takımdan ayrılmak olacak.

4FENERBAHÇE KUPAYI KAZANSA DA ERSUN YANAL iLE YOLLAR AYRILIR

FENERBAHÇE KUPAYI KAZANSA DA ERSUN YANAL iLE YOLLAR AYRILIR

3- Fenerbahçe'nin bu saatten sonra şampiyonluk potasına girmesi imkansız, elde tek hedef kaldı; Ziraat Türkiye Kupası. Yarı finaldeki ilk maç da Trabzonspor deplasmanında salı günü. Bu maçtan alınacak kötü bir sonuç ersun Yanal’ın kaderini belirler. Yani Yanal’ın kalıp kalmayacağı salı günü belli olur. Hoş kupayı kazansa da bir şey değişmez sezon sonunda yollar ayrılır Yanal Hoca’yla. Yeni sezonda yeni bir teknik direktör Fenerbahçe’yi bekliyor.

5COMOLLI, TRANSFER POLiTiKASI, JAILSON VE YANAL’IN KADRO TERCiHLERi

COMOLLI, TRANSFER POLiTiKASI, JAILSON VE YANAL’IN KADRO TERCiHLERi

4- a-) Ali Koç’un Damien Comolli’yi sportif direktörlüğe getirmesi ve onunla yola devam etmesi. b-) Comolli’ye ocak ayına kadar tahammül edilmesi. c-) Transfer politikası, derinlikli bir kadro kurulamaması. d-) ersun Yanal’ın kadro tercihleri. e-) Takıma puan kaybı 21 olarak hesaplanan Jailson. Ama yine sonuçta ben Ali Koç’un başarılı olacağına inanıyorum. Taraftarın başkana tepkisi yanlış.

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FRiKiKLERDE SERGEN’E ÖZEL iZiN ÇIKSA BEŞiKTAŞ ŞAMPiYONLUK POTASINDAYDI!

5- Bir Beşiktaş klasiğini daha yaşadık; yüzde yüz galibiyeti hak ettiği maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Beşiktaş’ın Sergen Yalçın’dan sonra toparlandığını, kendine daha güvendiğini, ayaklarının yere bastığını söylüyoruz zaten. Ancak Sergen’in sahaya çıkıp gol atacak hali yok. Serbest vuruşlarda Sergen’e özel izin çıksa Beşiktaş şu an şampiyonluk potasındaydı, Trabzon’u da çok rahat yenmişti. Beşiktaş’ın bu sezon elde tek hedefi Avrupa’ya gidebilmek kaldı. Sergen’le önümüzdeki sezona hazırlanacaklar artık.

7iPi GÖĞÜSLEMESi ZOR AMA SON DAKiKAYA KADAR YARIŞIN iÇiNDE KALIR

iPi GÖĞÜSLEMESi ZOR AMA SON DAKiKAYA KADAR YARIŞIN iÇiNDE KALIR

6- Trabzonspor’un bir maçı eksik ama ertelenen Malatya maçından 3 puanla döneceğinin garantisi yok. Galatasaray’a göre fikstürü daha kolay görünüyor ama unutmayalım Trabzonspor, Galatasaray deplasmanına gelecek. Beşiktaş deplasmanında olduğu kadar şanslı olmayabilir. Çimşir dümene geçtikten sonra kan uyuşmazlığı yaşanmadı. İpi göğüslemesi bana zor geliyor ama son dakikaya kadar yarışın içinde olacağı kesin.

8Uğur Meleke: TERiM, KENDi DOĞRULARINDA ISRAR EDEREK KAZANDI

Uğur Meleke: TERiM, KENDi DOĞRULARINDA ISRAR EDEREK KAZANDI

1- Bu galibiyetin mimarı Fatih Terim... Doğrusu ben esame listesini elime alıp emre Akbaya’yı görmediğimde, olası bir kötü sonuçta Terim’in idam sehpasında olacağını düşünmüştüm. Ama Terim hem ısrarla kendi doğrularını tercih edip, hem de böyle sükseli bir sonuç alıyorsa, şüphesiz zafer de onundur. Tabii Terim’in cesur tercihlerinin yanına Donk, Seri, Onyekuru’nun zirve yapan performanslarını da eklemek lazım. Son iki yılda ikinci devrelerde vites artıran Galatasaray yine isim üstünde. Tabii ki yine büyük favorilerden biriler.

91 NUMARALI SORUMLU ERSUN YANAL’DIR

1 NUMARALI SORUMLU ERSUN YANAL’DIR

2- BÜYÜK planda tabii ki transfer başarısızlıkları, kadro mühendisliği hataları var. Ancak spesifik olarak bu yenilgiden söz ediyorsak elbette bir numaralı sorumlu ersun Yanal’dır: Stoperde Jailson ısrarı, merkezde Tolgay Arslan, sol açıkta Tolga Ciğerci tercihlerinin hepsi başarısız oldu. Tolga Ciğerci ilk yarıyı 9 pasla tamamladı mesela. Rakibini çok geride karşılayan ve çok faul yapan bir Fenerbahçe seyrettik. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon maçlarındaki iştahlı futbol kesinlikle yoktu sahada. Terim, Yanal’ı mat etti bu maçta.

10ALEX FERGUSON’U UNUTMAYIN

ALEX FERGUSON’U UNUTMAYIN

3- 1989 kışında Manchester United, Palace’a kendi evinde kaybederken taraftar Alex Ferguson’ın gitmesi için besteler söylüyordu: “3 sezonluk bahaneler sıktı artık” diye. O Alex Ferguson, o taraftarın bulunduğu tribüne ismini verdi sonra! Ersun Yanal da kalabilir de, gidebilir de... Bu bir yönetsel karar. Ancak bence esas önemli olan şu: Yönetim bir karar alacaksa bilimsel veriler ışığında almalı. Akıl-mantık örgüsü içinde, önünü-arkasını hesaplayarak almalı, sosyal medya rüzgarına kapılarak değil...

11COMOLLI’NiN ENKAZI HENÜZ TEMiZLENMEDi

COMOLLI’NiN ENKAZI HENÜZ TEMiZLENMEDi

4- TABİİ ki 2018-19’da Giuliano-Fernandao-Josef’ten gelen 26 milyon Euro’yu Zajc, Tolgay, Harun, Frey, Benzia, Reyes gibilere harcayan Damien Comolli’nin enkazı henüz temizlenebilmiş değil. Yine takımda 9 tane merkez oyuncu bulunurken 3 kenar hücumcusu olması ve alternatif sol bek yokluğu da gerçekten garip. Uzun süre Zanka-Rami, bir süre de Rami-Falette kulübedeyken ersun Yanal’ın Jailson’u ısrarla stoperde kullanması da kötü bir tercih. Aldığı her dakikanın hakkını veren Ferdi Kadıoğlu’nun da kazanılmaması bir başka önemli hata.

12AYNI ADAMLAR, FARKLI MANTALiTE

AYNI ADAMLAR, FARKLI MANTALiTE

5- Sergen Yalçın’ın transfer yapma şansı yoktu, kadro aynı kadro. Beşiktaş’ın çok derin de bir oyuncu listesi yok, aslında yeni hoca, ilk 11’i bile çok fazla değiştiremedi. İlk 11 de hemen hemen aynı 11. Ancak oyuncu değiştirmeden oyun değiştirmek de mümkün elbette. Sergen Yalçın’ın en büyük başarısı mantalite değişimi. Avcı’nın pragmatik, tutucu, fırsatçı 11’i gitti; yerini Yalçın’ın cesur ve proaktif 11’i aldı. Aynı adamlar. Farklı mantalite. Sonuç başarılı.

13ÇiMŞiR OYUNCU DEĞiŞiKLiKLERiNDE GEÇ KALDI

ÇiMŞiR OYUNCU DEĞiŞiKLiKLERiNDE GEÇ KALDI

6- Trabzonspor'un Kasım 2018’deki Yeni Malatyaspor maçından sonra değişen hikayesini en başından beri ilgiyle izleyip, takdir edenlerdenim. Gerek genç oyuncuların katılımı, gerek takım dinamiklerindeki değişim heyecan verici. Şu anda bulundukları yeri de hak ediyorlar. Ancak Hüseyin Çimşir bence bir Ünal Karaman değil. Beşiktaş karşısında gerek başlangıç 11’i, gerekse ikinci devredeki Beşiktaş rüzgarına seyirci kalıp oyuncu değişikliğinde geç kalması dikkat çekiciydi. Kritik anlarda deneyim eksikliği yaşayacak mı, izleyip göreceğiz sanırım.

14Güntekin Onay: Terim hantal takımı başka bir seviyeye taşıdı

Güntekin Onay: Terim hantal takımı başka bir seviyeye taşıdı

GALATASARAY VE TRABZON EN GÜÇLÜ iKi ADAY

1- DERBİDE 20 yıl aradan sonra gelen zaferin hiç tartışmasız mimarı Fatih Terim’dir. Terim’i sevmeyen kalabalık bir kitle var lakin tecrübesi ve futbol aklını da kimse küçük görmesin. Hantal ve tembel bir takımı doğru teşhis ve dokunuşlarla bambaşka bir seviyeye getirdi hem de çok kısa bir sürede. Derbide de Fenerbahçe’nin zayıflıklarının üzerine gitti. Şu an Galatasaray, Trabzon ile birlikte en güçlü 2 adaydan biri.

15ERSUN HOCA DERBiDE HARAKiRi YAPTI

ERSUN HOCA DERBiDE HARAKiRi YAPTI

2- F.bahçe yönetimi haftalardır “Bizi şampiyon yapmayacaklar” diye bağırıyor, enerjiyi saha dışına çok fazla yönelttiler ve bu durumdan takım da olumsuz etkilendi. Sezon başından beri bu satırlarda söylüyorum; Fenerbahçe fiziksel güce dayalı, yetenekleri kısıtlı bir takım. Fiziksel olarak biraz düşüş olunca fark yaratamıyor. Kruse dışında derbideki kadroda kaç tane yetenekli-yaratıcı oyuncu var? Kadro zaafiyeti var ancak Yanal da Ekici, Zajc ve Ferdi’yi kullanmayıp Tolga ve Tolgay ile adeta harakiri yaptı.

16GÖREVDE KALMASI FAYDA DEĞiL ZARAR GETiRiR

GÖREVDE KALMASI FAYDA DEĞiL ZARAR GETiRiR

3- Açık konuşalım; Ersun Hoca bence genel anlamda bu tablonun baş sorumlusu olmamakla birlikte Galatasaray yenilgisiyle kredisini tamamen tüketti. Bu saatten sonra kalması fayda değil zarar getirir.

17BÖYLE BiR KADROYLA ŞAMPiYON OLAMAZSINIZ

BÖYLE BiR KADROYLA ŞAMPiYON OLAMAZSINIZ

4- Feenerbahçe'de sezon başından bu yana ciddi bir kadro sorunu var. Sol bek yok. Stoper sorunu var. Jailson ve saatli bomba Serdar aziz ile sadece palyatif çözüm alırsınız ama şampiyon olamazsınız. Sağ kanatta etkili oyuncunuz yok. Vedat Muriç tüm iyi niyetine ve çalışkanlığına rağmen çok klas bir santrfor değil. Üstüne de Garry Rodrigues ve Max Kruse, kariyerleri boyunca zaten istikrarlı oyuncular hiç olmadılar. Durum ve gelinen nokta bu.

18SEZONUN EN GÖRKEMLi FUTBOLUNU OYNADILAR

SEZONUN EN GÖRKEMLi FUTBOLUNU OYNADILAR

5- BEŞİKTAŞ sezon başından bu yana en görkemli futbolu oynadı. “Büyük takım böyle oynamalı” dedirtti. Diaby ve Nkoudou biraz gol becerisiyle bezenmiş olsa farklı da kazanabilirdi. Sergen Yalçın, büyük takım vizyonu ve misyonunu biliyor ve bunu takımına empoze etmiş.

19ÇiMŞiR ACiLEN DAHA OFANSiF OYUNA DÖNMELi

ÇiMŞiR ACiLEN DAHA OFANSiF OYUNA DÖNMELi

6- Trabzonspor, Beşiktaş maçında çok mahkum oynadı. Sörloth ve kaleci Uğurcan’ın olağanüstü yetenekleriyle 1 puanı aldı. Bir önceki hafta 2-1 kazandıkları Sivasspor maçında da ikinci yarı pasif kaldılar. Hüseyin Çimşir acilen daha ofansif bir oyuna dönmek için gerekli tedbirleri almalı. Bu kadro gücüne paralel hücum odaklı bir oyun oynamalı.

20Mehmet Aslan: Siz Fenerbahçeyi bir de Yanala sorun

Mehmet Aslan: Siz Fenerbahçe'yi bir de Yanal'a sorun

iKi F.BAHÇE DERBiSiNDE iKi FARKLI FATiH TERiM

1- Önce ilk yarıyı hatırlayın hakem tartışmaları ve polemikler arasında boğulan bir Fatih Terim. Sahanın içine değil daha çok sahanın dışına müdahil olan, çözüm üreten değil, sorunlara işaret eden hatta sorun üreten bir Fatih Terim vardı. İkincide ise bu polemikleri dışarıda bırakan ve sadece takımına odaklanan bir Fatih Terim var. Üstelik başkan Mustafa Cengiz’le yaşadığı onca probleme rağmen... Bu galibiyetin de zirveye yükselişinde mimari tartışmasız Fatih Terim’dir.

21F.BAHÇE’DE ESAS SORUN BAŞKA

F.BAHÇE’DE ESAS SORUN BAŞKA

2- DIŞARIDAN baktığınız zaman sorumlu Ersun Yanal gibi görünüyor ama bir de Ersun Yanal’a sorun... O ne düşünüyor? Fenerbahçe deki temel problem futboldan kaynaklanmıyor. Ne yazık ki yönetim tarzından kaynaklanıyor. Sadece teknik direktör değil Fenerbahçe yönetimi de başarısızlığın baş aktörü.

22ZORAKi BiRLiKTELiĞiN SONUCU BÖYLE OLDU

ZORAKi BiRLiKTELiĞiN SONUCU BÖYLE OLDU

3- BAŞKAN Ali Koç, Ersun Yanal’ı isteyerek göreve getirmedi. Onlarınki zoraki bir birliktelikti. Bu zoraki birlikteliğin de Fenerbahçe’yi getirdiği nokta burası. Dolayısıyla Ersun Yanal da Fenerbahçe’de artık devam edemez.

23FENERBAHÇE’DE YANLIŞLAR BiTMEK BiLMiYOR

FENERBAHÇE’DE YANLIŞLAR BiTMEK BiLMiYOR

4- a-) Yanlış transferler. b-) Yanlış teknik direktör seçimi. c-) Yönetim yanlışları. d-) Çözüm üretmek yerine sürekli şikayet etmek. e-) En küçük bir eleştiriye dahi tahammül gösterememe. f-) Herkesi kendine düşman görme hali. g-) Fenerbahçe Kulübü’nün iletişimini 3-5 trole bırakma.

24SERGEN YALÇIN ÖZGÜRLÜK VERDi

SERGEN YALÇIN ÖZGÜRLÜK VERDi

5- BEŞİKTAŞ’ta çok önemli üç değişiklik var: a-) Sergen Yalçın... b-) Sergen Yalçın... c-) Sergen Yalçın... Abdullah Avcı’nın sisteme dayalı bir düzen içerisinde sorumluluk ve mecburiyet yüklediği oyunculara özgürlük verdi. Onlara, bu sistem içerisinde birer numara değil özgür birer futbolcu olduklarını hatırlattı.

25ŞAMPiYONLUK YARIŞI ARTIK DÖRT TAKIMLI

ŞAMPiYONLUK YARIŞI ARTIK DÖRT TAKIMLI

6- YARIŞ artık dört takımlı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Alanya’nın şansları mucizelere bağlı. Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinden sonra zirve yarışının en büyük ortaklarından biri haline geldi. Bu yarışta şu takım avantajlı demek çok kolay değil. Bana göre Trabzonspor ile Galatasaray’ın şansları eşit. Üçüncü sırada Başakşehir var. Sivasspor ise dördüncü.

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