'Ersun Yanal eğer Fenerbahçe'de kalırsa...'

Mehmet Aslan, Cengiz Semercioğlu, Uğur Meleke ve Güntekin Onay'a sorulan sorular ve yanıtları şöyle:



- Sorular-



1- GALATASARAY 20 yıllık seriyi bitirdi ve Fenerbahçe’yi mağlup etti. Bu galibiyetin mimarı Terim midir, en büyük krediyi kime vermeli? Galatasaray lig yarışında ‘pole pozisyonda’ diyebilir miyiz?



2- ERSUN Yanal’ın göreve devam edip etmeyeceği şu an Fenerbahçe’nin 1 numaralı gündemi. Yanal bu saatten sonra Fenerbahçe’ye faydalı olabilir mi? Gitmeli mi, kalmalı mı?



3- HAFTANIN bir başka büyük maçında Beşiktaş 3 puanı alamadı ama övgüleri topladı. 29 şut ve 14 kornerle, sezonun belki de en iyi oyununu oynayan Beşiktaş’ta ne değişti?



4- FENERBAHÇE son 4 haftada 1 puanla çöktü ve yarıştan uzaklaştı. Derbiden sonra Kadıköy, ‘Yanal istifa’ sesleriyle inledi. Mağlubiyetin sorumlusu Ersun Hoca diyebilir miyiz?



5- SÜPER Lig’de şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan Fenerbahçe’de yaşanan hayal kırıklığının sorumlularını ve yaptıkları en kritik hataları sıralayabilir misiniz?



6- TRABZON, puan olarak Sivas ve G.Saray’a yakalandı. Ama hâlâ 1 maçlık avantajı var. Beşiktaş’a karşı çok fırsat verilmesi bir tehlike sinyali midir? Çimşir, bu gemiyi limana yanaştırabilecek mi?