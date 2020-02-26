Haber Giriş: 26 Şubat 2020 - 07:00,
'Ersun Yanal eğer Fenerbahçe'de kalırsa...'
Hürriyet Gazetesi Futbol Konseyi, Süper Lig'de geride kalan Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Trabzonspor maçlarının yanı sıra, şampiyonluk yarışı ve öne çıkan olayları değerlendirdi.
Mehmet Aslan, Cengiz Semercioğlu, Uğur Meleke ve Güntekin Onay'a sorulan sorular ve yanıtları şöyle:
- Sorular-
1- GALATASARAY 20 yıllık seriyi bitirdi ve Fenerbahçe’yi mağlup etti. Bu galibiyetin mimarı Terim midir, en büyük krediyi kime vermeli? Galatasaray lig yarışında ‘pole pozisyonda’ diyebilir miyiz?
2- ERSUN Yanal’ın göreve devam edip etmeyeceği şu an Fenerbahçe’nin 1 numaralı gündemi. Yanal bu saatten sonra Fenerbahçe’ye faydalı olabilir mi? Gitmeli mi, kalmalı mı?
3- HAFTANIN bir başka büyük maçında Beşiktaş 3 puanı alamadı ama övgüleri topladı. 29 şut ve 14 kornerle, sezonun belki de en iyi oyununu oynayan Beşiktaş’ta ne değişti?
4- FENERBAHÇE son 4 haftada 1 puanla çöktü ve yarıştan uzaklaştı. Derbiden sonra Kadıköy, ‘Yanal istifa’ sesleriyle inledi. Mağlubiyetin sorumlusu Ersun Hoca diyebilir miyiz?
5- SÜPER Lig’de şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan Fenerbahçe’de yaşanan hayal kırıklığının sorumlularını ve yaptıkları en kritik hataları sıralayabilir misiniz?
6- TRABZON, puan olarak Sivas ve G.Saray’a yakalandı. Ama hâlâ 1 maçlık avantajı var. Beşiktaş’a karşı çok fırsat verilmesi bir tehlike sinyali midir? Çimşir, bu gemiyi limana yanaştırabilecek mi?
Cengiz Semercioğlu: Yanal'ın kalması fayda değil zarar getirir
AN iTiBARiYLA ŞAMPiYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI G.SARAY’DIR
1- Galatasaray en zor engellerinden birini, üstelik 20 yıldır aşamadığı bir engeli aştı. Son 11 haftaya pole pozisyonda başlamıyor, an itibariyle şampiyonluğun da en güçlü adayıdır. Bu haftadan sonra Sivasspor ve Beşiktaş engellerini de aşarsa Başakşehir ve Trabzonspor’u da geçeceğini düşünüyorum. Üstelik Galatasaray’ın genlerinde geriden gelip kazanma gibi güzel bir haslet var. Fenerbahçe galibiyetinin mimarı Fatih Terim’dir ve şampiyonluğu da ilmek ilmek dokuyacak tecrübeye sahiptir.
ACUN HAKLI; JAILSON’UN FENERBAHÇE’YE YAPACAĞI EN BÜYÜK iYiLiK AYRILMAK OLUR
2- Ersun Yanal’ın kadrosu zengin değil tamam ama tercihleri de doğru değil. Bunun en çarpıcı örneği de Jailson olarak gösterdi kendini. Acun Ilıcalı’nın locasında izledim maçı. Bütün tribünler Jailson’a tepkiliydi bir tek görmeyen ersun Yanal’dı. Onyekuru darmadağın etti Jailson’u. Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltıdan 3’ünde Jailson’un imzası var. Acun’un dediği gibi; Jailson’un Fenerbahçe’ye en büyük iyiliği takımdan ayrılmak olacak.
FENERBAHÇE KUPAYI KAZANSA DA ERSUN YANAL iLE YOLLAR AYRILIR
3- Fenerbahçe'nin bu saatten sonra şampiyonluk potasına girmesi imkansız, elde tek hedef kaldı; Ziraat Türkiye Kupası. Yarı finaldeki ilk maç da Trabzonspor deplasmanında salı günü. Bu maçtan alınacak kötü bir sonuç ersun Yanal’ın kaderini belirler. Yani Yanal’ın kalıp kalmayacağı salı günü belli olur. Hoş kupayı kazansa da bir şey değişmez sezon sonunda yollar ayrılır Yanal Hoca’yla. Yeni sezonda yeni bir teknik direktör Fenerbahçe’yi bekliyor.
COMOLLI, TRANSFER POLiTiKASI, JAILSON VE YANAL’IN KADRO TERCiHLERi
4- a-) Ali Koç’un Damien Comolli’yi sportif direktörlüğe getirmesi ve onunla yola devam etmesi. b-) Comolli’ye ocak ayına kadar tahammül edilmesi. c-) Transfer politikası, derinlikli bir kadro kurulamaması. d-) ersun Yanal’ın kadro tercihleri. e-) Takıma puan kaybı 21 olarak hesaplanan Jailson. Ama yine sonuçta ben Ali Koç’un başarılı olacağına inanıyorum. Taraftarın başkana tepkisi yanlış.
6