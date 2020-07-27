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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 20:34,

Herkes 'Galatasaray' derken imzayı attı

Transferde büyük ters köşe...

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1
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Süper Lig ve dünyanın birçok liginde takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa'nın birçok takımı, ismi Süper Lig ekipleriyle anılan oyuncuları da kadrosuna katıyor. İşte dünyada biten transferler...

2ACHRAF HAKIMI
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ACHRAF HAKIMI

Real Madrid > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

3MOHAMMED KUDUS
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MOHAMMED KUDUS

Nordsjaelland > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro

4LEROY SANE
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LEROY SANE

Manchester City > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 45 milyon euro

5JUDE BELLINGHAM
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JUDE BELLINGHAM

Birmingham City > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon euro

6
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ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchiche'yi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)

PSG > Saint Etienne | BONSERVİS BEDELİ: Yok

7TANGUY NIANZOU KOUASSI
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TANGUY NIANZOU KOUASSI

PSG > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok

8TIMO WERNER
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TIMO WERNER

Leipzig > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 53 milyon euro

9HAKIM ZIYECH
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HAKIM ZIYECH

Ajax > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

10DEJAN KULUSEVSKI
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DEJAN KULUSEVSKI

Parma > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon euro

11FELIX CORREIRA
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FELIX CORREIRA

Manchester City > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 10.5 milyon euro

12PABLO MORENO
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PABLO MORENO

Juventus > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro

13ARTHUR
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ARTHUR

Barcelona > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 72+10 milyon euro

14MIRALEM PJANIC
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MIRALEM PJANIC

Juventus > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 60+5 milyon euro

15SIMON KJAER
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SIMON KJAER

Sevilla > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon euro

16THOMAS MEUNIER
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THOMAS MEUNIER

PSG > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: Yok

17ALEXANDER NUBEL
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ALEXANDER NUBEL

Schalke 04 > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok

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