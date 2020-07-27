Herkes 'Galatasaray' derken imzayı attı

Süper Lig ve dünyanın birçok liginde takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa'nın birçok takımı, ismi Süper Lig ekipleriyle anılan oyuncuları da kadrosuna katıyor. İşte dünyada biten transferler...
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ACHRAF HAKIMI
Real Madrid > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro
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MOHAMMED KUDUS
Nordsjaelland > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro
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LEROY SANE
Manchester City > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 45 milyon euro
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JUDE BELLINGHAM
Birmingham City > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon euro
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ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchiche'yi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)
PSG > Saint Etienne | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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TANGUY NIANZOU KOUASSI
PSG > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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TIMO WERNER
Leipzig > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 53 milyon euro
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HAKIM ZIYECH
Ajax > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro
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DEJAN KULUSEVSKI
Parma > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon euro
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FELIX CORREIRA
Manchester City > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 10.5 milyon euro
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PABLO MORENO
Juventus > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro
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ARTHUR
Barcelona > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 72+10 milyon euro
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MIRALEM PJANIC
Juventus > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 60+5 milyon euro
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SIMON KJAER
Sevilla > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon euro