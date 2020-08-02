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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 15:35,

Fenerbahçe taraftarını kahreden transfer!

Yaklaşık 30 milyon TL'ye bitti...

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1KAHREDEN TRANSFER
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KAHREDEN TRANSFER

Süper Lig ve dünyanın birçok liginde takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa'nın birçok takımı, ismi Süper Lig ekipleriyle anılan oyuncuları da kadrosuna katıyor. İşte dünyada biten transferler...

2DEJAN LOVREN
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DEJAN LOVREN

Liverpool > Zenit | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon euro

3ADOLFO GAICH
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ADOLFO GAICH

San Lorenzo > CSKA Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon euro

4ALEKSANDR KOKOROIN
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ALEKSANDR KOKOROIN

Zenit > Spartak Moskova | BONSERVİS BEDELİ: Yok

5BURAK YILMAZ
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BURAK YILMAZ

Beşiktaş > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Yok

6SVEN BOTMAN
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SVEN BOTMAN

Ajax > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro

7ACHRAF HAKIMI
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ACHRAF HAKIMI

Real Madrid > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

8SIMON KJAER (Sezon başında sakat denilerek transfer edilmemişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu transfer sonrası yönetime tepki gösterdi)
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SIMON KJAER (Sezon başında 'sakat' denilerek transfer edilmemişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu transfer sonrası yönetime tepki gösterdi)

Sevilla > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon euro

9ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchicheyi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)
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ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchiche'yi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)

PSG > Saint Etienne | BONSERVİS BEDELİ: Yok

10LEROY SANE
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LEROY SANE

Manchester City > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 45 milyon euro

11MOHAMMED KUDUS
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MOHAMMED KUDUS

Nordsjaelland > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro

12TIMO WERNER
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TIMO WERNER

Leipzig > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 53 milyon euro

13JUDE BELLINGHAM
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JUDE BELLINGHAM

Birmingham City > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon euro

14TANGUY NIANZOU KOUASSI
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TANGUY NIANZOU KOUASSI

PSG > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok

15HAKIM ZIYECH
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HAKIM ZIYECH

Ajax > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

16PABLO MORENO
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PABLO MORENO

Juventus > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro

17FELIX CORREIRA
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FELIX CORREIRA

Manchester City > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 10.5 milyon euro

18DEJAN KULUSEVSKI
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DEJAN KULUSEVSKI

Parma > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon euro

19THOMAS MEUNIER
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THOMAS MEUNIER

PSG > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: Yok

20ALEXANDER NUBEL
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ALEXANDER NUBEL

Schalke 04 > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok

21ARTHUR
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ARTHUR

Barcelona > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 72+10 milyon euro

22MIRALEM PJANIC
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MIRALEM PJANIC

Juventus > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 60+5 milyon euro

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