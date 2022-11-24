Dünya Kupası tarihinin en sansasyonel mağlubiyetleri! Arjantin ve Almanya'nın ardından...

FRANSA 0-1 SENEGAL (2002 DÜNYA KUPASI)

Milli Takımımızın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası, birçoklarına göre Dünya Kupaları tarihinin en bol sürprizli turnuvası. Bu sürprizlerin en büyüğüne ise Senegal imza atmıştı. Güney Kore ile Japonya'nın ortak düzenlediği 2002 Dünya Kupası'na son şampiyon olarak giden Fransa, gruptaki ilk maçında Senegal ile karşılaşmıştı. Papa Bouba Diop'un golüyle maçı kazanan Senegal, çeyrek finalde Türkiye'nin karşısına çıkacak rüya serüvenin ilk adımını atmış, Fransa ise tarihin en büyük şoklarından birini yaşama yoluna girmişti. Grubun devamında Uruguay ve Danimarka'ya yenilmeyen Senegal 5 puanla 2. sırayı alıp gruptan çıktı, Fransa ise Uruguay ile berabere kalıp, Danimarka'ya yenilerek gol dahi atamadan grubu son sırada tamamlamıştı.