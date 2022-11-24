Dünya Kupası tarihinin en sansasyonel mağlubiyetleri! Arjantin ve Almanya'nın ardından...

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1930'dan bu yana oynanan, bu sene 22. kez düzenlenen Dünya Kupaları tarihi, çok sayıda sürpriz maç sonucuna sahne oldu. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın henüz 4. günü geride kalırken iki büyük sürpriz yaşandı. The Athletic'in derlemesine göre Dünya Kupaları tarihinin en sansasyonel mağlubiyetleri...
2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden gösterilen Arjantin, grubun ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Maçın başında Messi'nin penaltı golüyle öne geçen Arjantin, rakibinin ofsayt taktiğine defalarca düşünce farkı açamadı. İkinci yarıya hızlı başlayan ve art arda iki gol bulan Suudi Arabistan, kalan bölümde kalesini iyi savundu ve tarihi bir galibiyete imza attı.
36 maçlık yenilmezlik serisi biten Tangocular 1930 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez ilk yarısını önde kapattığı bir Dünya Kupası maçında mağlup olurken 1974 Dünya Kupası'ndan (2-3 vs Polonya) bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 2+ gol yedi.
4 kezle Dünya Kupası'nı en çok kazanan ikinci ülke olan Almanya da 2022 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Son olarak 2014'te büyük zafere ulaşan Almanlar, 2018'in ardından 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında da yenildi. Maçın 33. dakikasında İlkay Gündoğan'ın penaltı golüyle öne geçen, oyun anlamında da 55 dakika boyunca üstün gözüken Almanya'ya karşı önce oyunu dengeleyen Japonya, 75 ve 83. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçti ve tarihi bir galibiyete uzandı.
Japonya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez ilk golü yediği bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ayrıca katıldığı son iki Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlayan Almanya, daha önceki 18 turnuvanın sadece birinde açılış maçını kaybetmişti.
EURO 2008'i kazanan ve o döneme damga vuran İspanya Milli Takımı, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nın en büyük favorisiydi. 2010 Dünya Kupası'na gelirken oynadıkları son 34 maçın 33'ünü kazanan İspanya'yı Dünya Kupası'nın ilk maçında büyük bir şok bekliyordu. Vicente del Bosque'nin çalıştırdığı, kadrosunda Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, David Silva, Puyol, Pique, Juan Mata, Fabregas, David Villa ve Fernando Torres gibi yıldızları barındıran İspanya, İsviçre'ye Gelson Fernandes'in attığı golle 1-0 mağlup oldu.
Maç genelinde %73 topla oynama oranı yakalayan, rakip kaleye 16'sı isabetli 25 şut çeken İspanya, Ottmar Hitzfeld'in takımına tek golle kaybetti. İsviçre mağlubiyeti sonrası grupta Honduras ve Şili'yi yenen İspanya, daha sonra sırasıyla Portekiz, Paraguay, Almanya ve finalde Hollanda'yı aynı skorla(1-0) yenerek kupaya uzandı. İspanya, Dünya Kupaları tarihinde ilk maçı kaybettikten sonra kupayı kazanan tek takım olarak tarihe geçti.
Milli Takımımızın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası, birçoklarına göre Dünya Kupaları tarihinin en bol sürprizli turnuvası. Bu sürprizlerin en büyüğüne ise Senegal imza atmıştı. Güney Kore ile Japonya'nın ortak düzenlediği 2002 Dünya Kupası'na son şampiyon olarak giden Fransa, gruptaki ilk maçında Senegal ile karşılaşmıştı. Papa Bouba Diop'un golüyle maçı kazanan Senegal, çeyrek finalde Türkiye'nin karşısına çıkacak rüya serüvenin ilk adımını atmış, Fransa ise tarihin en büyük şoklarından birini yaşama yoluna girmişti. Grubun devamında Uruguay ve Danimarka'ya yenilmeyen Senegal 5 puanla 2. sırayı alıp gruptan çıktı, Fransa ise Uruguay ile berabere kalıp, Danimarka'ya yenilerek gol dahi atamadan grubu son sırada tamamlamıştı.
Son 16 turunda İsveç'i 2-1 yenen Senegal, çeyrek finale İlhan Mansız'ın unutulmaz altın golüyle Milli Takımımız karşısında mağlup olmuştu.
1930, 1934 ve 1938 Dünya Kupalarına FIFA üyesi olmadığı için katılmayan İngiltere, tarihinin ilk Dünya Kupası deneyimini 1950 Brezilya'da yaşadı. Futbolun mucidi olan İngilizler, grubun ikinci maçında o güne kadar toplam 31 maç yapan ve yalnızca 10'unu kazanan ABD milli takımına 1-0 mağlup oldu.
Amerika'nın golünü, 1947 yılında muhasebe okumak için Haiti'den New York'a gelen Joe Gaetjens attı. Daha sonra İspanya'ya da yenilen İngilizler, grubu ikinci sırada tamamlayıp final grubuna kalamayarak turnuvaya veda etti.
1986 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1990 Dünya Kupası'na da en büyük favorilerden biri olarak gelmişti. Maradona'lı Tangocular, grubun ilk maçında Kamerun karşısında büyük bir şok yaşadı. Napoli bağlantısı sebebiyle Arjantin'in ev sahibi gibi oynadığı maçta inanılmaz bir mücadele örneği gösteren Kamerun, 61. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 67. dakikada François Omam-Biyik'in unutulmaz kafa golüyle 1-0 öne geçti. 89. dakikada Benjamin Massing'in çift sarıdan sonra atılmasıyla 9 kişi kalan Kamerun, Maradona'lı Arjantin'e büyük bir mağlubiyet yaşattı.
Arjantin, Sovyetler Birliği ve Romanya'nın bulunduğu grubu lider tamamlayan Kamerun, son 16 turunda Kolombiya'yı geçip çeyrek finale yükseldi, İngiltere'ye uzatmalarda 3-2 yenilerek elendi. Arjantin ise finale kadar yürüdü ancak Almanya'ya 1-0 kaybederek kupayı kazanamadı.
Son Avrupa şampiyonu olarak 1982 Dünya Kupası'na katılan Batı Almanya, bu turnuvanın da favorisiydi. Açılış maçında rakip olan Cezayir'e hiç şans verilmiyordu. Batı Almanya'da dönemin teknik direktörü Jupp Derwall, maçtan önce verdiği bir demeçte 'Oyuncularıma Cezayir ile ilgili kasetleri izlettiğimde gülmekten öldüler.' demişti. Derwall'in açıklamalarından görüldüğü üzere rakibini küçümseyen Almanlar, beklenmedik bir mağlubiyet aldılar. Cezayir karşısında büyük bir ders alan Batı Almanya, turnuvanın devamında kendisine gelip finale kadar yürüdü ancak finali kaybedip kupayı İtalya'ya kaptırdı.
Grubun devamında Batı Almanya ile Avusturya arasında oynanan maçta iki takım da kendilerine yarayan (1-0) skorla sahadan ayrılıp Cezayir'in elenmesine sebebiyet vermişti. bu olay da o dönem çok konuşulmuştu.
Yugoslavya'nın dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan ülkelerden olan Hırvatistan, UEFA ve FIFA'dan yeni kabul almış bir takım olarak girmişti 1998 Dünya Kupası'na. 125. olarak girdiği FIFA sıralamasında hızla yükselip Dünya Kupası'nın sonunda 3. sıraya kadar çıkan Hırvatistan, Davor Suker önderliğinde Dünya Kupası'na damga vurdu. Grubu Arjantin'in ardından ikinci sırada tamamlayan, son 16 turunda Romanya'yı geçen Hırvatlar çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı. Suker ve arkadaşları, favori olan Almanya'yı 3-0 gibi net bir skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.
Yarı finalde ev sahibi Fransa'ya 2-1 kaybeden Hırvatistan, 3.'lük maçında Hollanda'yı 2-1 yendi ve kupadan bronz madalyayla ayrıldı.
Senegal gibi Milli Takımımızı yakından ilgilendiren bir maç daha. 2002 Dünya Kupası'nın Japonya ile birlikte ev sahibi olan Güney Kore'nin İtalya ile yaptığı son1 6 turu maçına Ekvadorlu hakem Moreno Bryan damga vurmuştu. Maçın başında penaltı kazanan Güney Kore'de Jung Hwan Ahn'ın penaltısını Buffon kurtardı. İtalya 18. dakikada Totti'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla önde kapattı. Ki-Hyeon Seol'ün 88. dakikadaki golüyle skor eşitlendi ve maç uzadı.
22. dakikadan sarı kartı olan Totti, 103. dakikada rakip ceza alanında yaşanan pozisyonda yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ekvadorlu hakem, kendisini aldatmaya çalıştığı gerekçesiyle Totti'ye ikinci sarıyı gösterip yıldız oyuncusu oyundan attı. 10 kişi kalan İtalya'nın Tommasi ile bulduğu gol tartışmalı bir ofsayt bayrağına takıldı. 117. dakikada Jung Hwan Ahn ile bir gol daha bulan Güney Kore maçı uzatmada kazanıp adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde İspanya'yı penaltılarla geçen, yarı finalde Almanya'ya 1-0 kaybeden Güney Kore 3.'lük maçında Milli Takımımıza 3-2 yenilmişti ve bronz madalya Türkiye'nin olmuştu. Maçın hakemi Moreno Bryan, daha sonra Ekvador Futbol Federasyonu tarafından kızağa çekilirken 8 yıl sonra ABD'ye girerken yanında 6 kilogram eroin bulundurduğu için tutuklanmıştı.