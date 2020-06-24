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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 13:09,

Dünya Fenerbahçe-Obradovic ayrılığını konuşuyor

"Sebep aile' dendi ama..."

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Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe Kulübü, 7 yıldır basketbol takımını çalıştıran Sırp koç Zeljko Obradovic'in ayrılık kararı aldığını açıklamıştı.

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Kulüpten yapılan açıklamada "Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

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Fenerbahçe ailesine 2013 - 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic’in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

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Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir" denilmişti.

5HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
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HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Zeljko Obradovic ise açıklamasında "Ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini verdim ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım. Harika geçen 7 yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a ve yönetimine, mevcut Başkanımız Ali Koç’a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy’a ve yönetime kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum.

6FENERBAHÇE İÇİN SON DEĞİL, BAŞLANGIÇ
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FENERBAHÇE İÇİN SON DEĞİL, BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bu, Fenerbahçe için yeni bir başlangıç, bir son değil. Ve eminim ki taraftarlar, bu süreçte de kulübü desteklemeye devam edecek ve eskiden olduğu gibi büyük sportif başarıları kutlama fırsatı yakalayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

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Sırp koçun Fenerbahçe ile yollarını ayırması dünya basınında da geniş yer buldu.

8OBRANIN GİDİŞİ SÜRPRİZ OLDU
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OBRA'NIN GİDİŞİ SÜRPRİZ OLDU

İtalyan quotidiano.net sitesi, Obradovic'in ayrılmasıyla ilgili olarak verdiği haberde "İki taraf arasında son günlerde gerçekleşen görüşmeler sonrası bu karar şaşırtıcı oldu. Ciddi bir mali krizden geçen Fenerbahçe'de bütçenin azalacak olmasına rağmen Obradovic'in takımda kalması bekleniyordu.

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Obra'nın vedası Luigi Datome, Kostas Sloukas, Nande De Colo ve Ian Vesely'nin de takımdan ayrılmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

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Sırp novosti.rs sitesi ise haberinde "Obradovic-Fenerbahçe ayrılığı takımı dağıtmak anlamına da gelebilir. Olympiakos'un uzun süredir istediği Sloukas takımdan ayrılan ilk oyuncu olabilir" yazdı.

11SEBEP AİLE DEĞİL, BÜTÇE
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"SEBEP AİLE DEĞİL, BÜTÇE"

İspanyol Marca sitesi de "Obradovic'in kararında ailesinden çok bütçenin azalacak olması ve yıldız isimlerin takımdan ayrılma ihtimali etkili oldu" ifadelerine yer verdi.

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Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic, Derrick Williams, Joffrey Lauvergne, James Nunnally'nin sözleşmeleri sona erdi. De Colo ve Sloukas'ın 1'er yıllık, Datome ve Vesely'nin ise 2'şer yıllık sözleşmeleri bulunuyor.

13FENERBAHÇE YERLİ HOCAYA YÖNELECEKTİR
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"FENERBAHÇE YERLİ HOCAYA YÖNELECEKTİR"

beIN SPORTS'ta Obradovic'in ayrılığını değerlendiren İsmail Şenol ise Fenerbahçe Beko'nun kadro yapılanması ve yeni koç ile ilgili şu sözleri kullandı:

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"Obradovic ile görüşmelerin son güne kadar iyimser olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe muhabiri arkadaşların görüşleri de anlaşmanın olumlu şekilde olduğu yönündeydi. Bu yüzden de sonrası için ciddi biz hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Bütçenin kısılacağı ortada. Obradovic gittiği için bütçe daha da düşecektir. Yerli antrenöre gidileceğini düşünüyorum çünkü Avrupa piyasasında da çıkış için bir bonservis ödenmesi gerekir ama şu anda bu yönde bir hazırlık yok.

15KADRO NE OLACAK
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KADRO NE OLACAK?

Fenerbahçe Beko'da yabancı oyuncular içinde Jan Vesely haricinde bir oyuncunun takımda kalması beni çok şaşırtır. Bütün oyuncuların gitmek yönünde hareketleri olacağını düşünüyorum. Bu kararlar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Ödemelerdeki gecikmelerden dolayı serbest kalma hakkı doğan oyunculardan bazıları Fenerbahçe yönetimine ayrılma yönündeki taleplerini ilettiler. Sonuç olarak Jan Vesely haricinde bir yabancı oyuncunun takımda kalması bana zor geliyor."

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