Dünya Fenerbahçe-Obradovic ayrılığını konuşuyor

"Obradovic ile görüşmelerin son güne kadar iyimser olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe muhabiri arkadaşların görüşleri de anlaşmanın olumlu şekilde olduğu yönündeydi. Bu yüzden de sonrası için ciddi biz hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Bütçenin kısılacağı ortada. Obradovic gittiği için bütçe daha da düşecektir. Yerli antrenöre gidileceğini düşünüyorum çünkü Avrupa piyasasında da çıkış için bir bonservis ödenmesi gerekir ama şu anda bu yönde bir hazırlık yok.