MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDüğüne gidip koronavirüse yakalanmıştı! Skandal ortaya çıktı...
GeriFutbol Düğüne gidip koronavirüse yakalanmıştı! Skandal ortaya çıktı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 17:43 | 

Düğüne gidip koronavirüse yakalanmıştı! Skandal ortaya çıktı...

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın koronavirüs olmasının iki gün öncesinde Mısır'da katıldığı düğün hakkında gerçekler ortaya çıktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın Mısır'da katıldığı bir virüsün ardından koronavirüs olması şok etmişti. Olaydan dikkat çeken itiraflar da gelmeye başladı...

2BİRÇOK FUTBOLCU YAKALANDI
Abone Olgoogle-news

BİRÇOK FUTBOLCU YAKALANDI

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, milli arada yıldız futbolcuları da çok olumsuz etkiledi... Milli arada ülkelerine giden birçok futbolcu hem Türkiye hem de Avrupa'da virüse yakalandı.

3
Abone Olgoogle-news

Koronavirüse yakalanan futbolculardan birisi de Liverpool'ın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah olmuştu...

4DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI OLAY OLMUŞTU
Abone Olgoogle-news

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI OLAY OLMUŞTU

Mısır Futbol Federasyonu, milli ara nedeniyle Mısır'da bulunan Salah'ın son yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Ardından Salah'ın Mısır'da abisi Nasr'ın düğününe gittiği ortaya çıkmıştı.

5KAPALI ALAN MASKE, MESAFE YOK...
Abone Olgoogle-news

KAPALI ALAN! MASKE, MESAFE YOK...

Muhammed Salah, koronavirüs açıklanmasından iki gün önce Mısır'da kardeşi Nasr'ın düğününe katılmış, maske ve sosyal mesafe olmadan kapalı ve kalabalık bir ortamda kalışı tepki toplamıştı.

6ORTAYA ÇIKAN İTİRAF
Abone Olgoogle-news

ORTAYA ÇIKAN İTİRAF

Görüntülerde Salah'ın hiçbir sosyal mesafe ve maske olmadan kardeşi ile dans ettiği görülmüş ve İngiliz basını bu hareketleri 'sorumsuzluk' ile suçlamıştı. Salah'ın katıldığı düğünden yeni itiraflar gelmeye başladı.

7BİR ŞEYİM YOK, HASTA DEĞİLİM
Abone Olgoogle-news

'BİR ŞEYİM YOK, HASTA DEĞİLİM'

28 yaşındaki yıldız futbolcunun test sonucu pozitif çıkmasına rağmen Salah, 'Benim bir şeyim yok, hasta değilim' diyerek karantinada kalmayı reddetti.

8VİRÜS KAPACAĞINA İNANMIYORDU
Abone Olgoogle-news

VİRÜS KAPACAĞINA İNANMIYORDU

Testten iki gün önce kalabalık bir düğüne katılan Salah'ın virüs kapacağına inanmadığı ancak düğünde birçok kişiye sarıldığı kaydedildi.

9ELNENYNİN DE TESTİ POZİTİF
Abone Olgoogle-news

ELNENY'NİN DE TESTİ POZİTİF

Salah ile birlikte Arsenal forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Elneny'nin de koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.

10AYNI UÇAKLA DÖNDÜLER
Abone Olgoogle-news

AYNI UÇAKLA DÖNDÜLER

İki futbolcunun aynı uçakla Mısır'dan İngiltere'ye geldiği ve 10 gün boyunca karantina altında kalacakları açıklandı.

11KLOPPTAN İTİRAF
Abone Olgoogle-news

KLOPP'TAN İTİRAF

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise Salah'ın Mısır'da katıldığı düğün hakkında konuştu ve ilginç itiraflarda bulundu.

12ONA KIZAMIYORUM
Abone Olgoogle-news

'ONA KIZAMIYORUM'

Alman teknik adam, ''Salah'a kızmıyorum, onu anlıyorum. Ben de Almanya'dayken az kalsın bir doğum günü partisine gidecektim. Benim futbolcularım son derece disiplinlidir ama bazen böyle şeyler olabiliyor tabii.'' dedi.

13BAZI ÜLKELERDE DÜĞÜNLER DAHA ÖNEMLİDİR
Abone Olgoogle-news

'BAZI ÜLKELERDE DÜĞÜNLER DAHA ÖNEMLİDİR'

Klopp, ''Abinizin evlenmesi özel bir durumdur. Özellikle bazı ülkelerde bu daha da özeldir. Böyle ülkelerde düğünlerde sosyal baskı olabilir. O yüzden Salah'ı anlıyorum. Zaten aramızda konuştuk, her şey onunla benim aramda. Bir sıkıntı yok.'' sözlerini kullandı.

14
Abone Olgoogle-news

Salah'ın abisinin düğündeki dans videoları sosyal medyada da geniş yer bulmuştu.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi