Düğüne gidip koronavirüse yakalanmıştı! Skandal ortaya çıktı...
Liverpool'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın koronavirüs olmasının iki gün öncesinde Mısır'da katıldığı düğün hakkında gerçekler ortaya çıktı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın Mısır'da katıldığı bir virüsün ardından koronavirüs olması şok etmişti. Olaydan dikkat çeken itiraflar da gelmeye başladı...
2
Abone Ol
BİRÇOK FUTBOLCU YAKALANDI
Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, milli arada yıldız futbolcuları da çok olumsuz etkiledi... Milli arada ülkelerine giden birçok futbolcu hem Türkiye hem de Avrupa'da virüse yakalandı.
3
Abone Ol
Koronavirüse yakalanan futbolculardan birisi de Liverpool'ın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah olmuştu...
4
Abone Ol
DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI OLAY OLMUŞTU
Mısır Futbol Federasyonu, milli ara nedeniyle Mısır'da bulunan Salah'ın son yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Ardından Salah'ın Mısır'da abisi Nasr'ın düğününe gittiği ortaya çıkmıştı.
5
Abone Ol
KAPALI ALAN! MASKE, MESAFE YOK...
Muhammed Salah, koronavirüs açıklanmasından iki gün önce Mısır'da kardeşi Nasr'ın düğününe katılmış, maske ve sosyal mesafe olmadan kapalı ve kalabalık bir ortamda kalışı tepki toplamıştı.
6
Abone Ol
ORTAYA ÇIKAN İTİRAF
Görüntülerde Salah'ın hiçbir sosyal mesafe ve maske olmadan kardeşi ile dans ettiği görülmüş ve İngiliz basını bu hareketleri 'sorumsuzluk' ile suçlamıştı. Salah'ın katıldığı düğünden yeni itiraflar gelmeye başladı.
7
Abone Ol
'BİR ŞEYİM YOK, HASTA DEĞİLİM'
28 yaşındaki yıldız futbolcunun test sonucu pozitif çıkmasına rağmen Salah, 'Benim bir şeyim yok, hasta değilim' diyerek karantinada kalmayı reddetti.
8
Abone Ol
VİRÜS KAPACAĞINA İNANMIYORDU
Testten iki gün önce kalabalık bir düğüne katılan Salah'ın virüs kapacağına inanmadığı ancak düğünde birçok kişiye sarıldığı kaydedildi.
9
Abone Ol
ELNENY'NİN DE TESTİ POZİTİF
Salah ile birlikte Arsenal forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Elneny'nin de koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.
10
Abone Ol
AYNI UÇAKLA DÖNDÜLER
İki futbolcunun aynı uçakla Mısır'dan İngiltere'ye geldiği ve 10 gün boyunca karantina altında kalacakları açıklandı.
11
Abone Ol
KLOPP'TAN İTİRAF
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise Salah'ın Mısır'da katıldığı düğün hakkında konuştu ve ilginç itiraflarda bulundu.
12
Abone Ol
'ONA KIZAMIYORUM'
Alman teknik adam, ''Salah'a kızmıyorum, onu anlıyorum. Ben de Almanya'dayken az kalsın bir doğum günü partisine gidecektim. Benim futbolcularım son derece disiplinlidir ama bazen böyle şeyler olabiliyor tabii.'' dedi.
13
Abone Ol
'BAZI ÜLKELERDE DÜĞÜNLER DAHA ÖNEMLİDİR'
Klopp, ''Abinizin evlenmesi özel bir durumdur. Özellikle bazı ülkelerde bu daha da özeldir. Böyle ülkelerde düğünlerde sosyal baskı olabilir. O yüzden Salah'ı anlıyorum. Zaten aramızda konuştuk, her şey onunla benim aramda. Bir sıkıntı yok.'' sözlerini kullandı.
14
Abone Ol
Salah'ın abisinin düğündeki dans videoları sosyal medyada da geniş yer bulmuştu.