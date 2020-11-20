Düğüne gidip koronavirüse yakalanmıştı! Skandal ortaya çıktı...

'BAZI ÜLKELERDE DÜĞÜNLER DAHA ÖNEMLİDİR' Klopp, ''Abinizin evlenmesi özel bir durumdur. Özellikle bazı ülkelerde bu daha da özeldir. Böyle ülkelerde düğünlerde sosyal baskı olabilir. O yüzden Salah'ı anlıyorum. Zaten aramızda konuştuk, her şey onunla benim aramda. Bir sıkıntı yok.'' sözlerini kullandı.