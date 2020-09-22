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GeriFutbol Fenerbahçe'de 'Vedat Muriqi' şoku! Lazio... | Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 11:21 | 

Fenerbahçe'de 'Vedat Muriqi' şoku! Lazio... | Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de golcü dışında kanat bölgesinde direkt ilk 11 oynayacak isim arayışlarını da hızlandırdı. Roma'nın Vedat Muriqi sözleri sarı lacivertlileri şoka uğrattı.

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Fenerbahçe bir yandan santrfor transferi konusunda yoğun bir çalışma yürütürken diğer taraftan kanat takviyesi için görüşmeler yapıyor.

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Hatayspor beraberliği ile morallerin bozuldu sarı lacivertliler Galatasaray derbisi öncesi golcü arayışları için ekstra mesai harcarken kanat bölgesi için de çalışmalarını hızlandırdı

3ESKİ MODEL ORTA SAHA
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ESKİ MODEL ORTA SAHA

Fenerbahçe'nin dünkü maçta orta üçlüsü (Gustavo, Ozan, Tolga) geçen sezon forma giyen oyunculardan oluştu. Ozan Tufan, hücuma yakın bölgede görev yapıp Valencia'ya destek olmaya çalıştı. İkinci yarıda oyuna giren Sosa ise hücuma hareketlilik getirdi. Ancak sarı lacivertli ekip kanat organizasyonları açısından sınıfta kaldı.

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Sarı lacivertlilerde Erol Bulut'un yeni yapılanmada düşünmediği Garry Rodrigues, Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

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Olympiakos'a transfer olması beklenen oyuncunun yerine düşündüğü Diego Perotti için geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Roma yetkilileriyle görüştü.

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Roma'nın yetkilendirdiği temsilciler ile masaya oturan Fenerbahçeli idareciler İtalyanların bonservis beklentisi ile karşılaştı.

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3 milyon euro'luk talep sonrasında sarı-lacivertli cephe, bu bedelin yüksek olduğu ve bu şartlar altında transferin mümkün olmadığını direkt iletti. 

8MURIQI KRİZ ÇIKARDI
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MURIQI KRİZ ÇIKARDI

Roma'nın 32 yaşındaki sol açık Perotti için Fenerbahçe'ye yardımcı olmaya pek niyeti olmadığı da ortaya çıktı. Sebebi ise Vedat Muriqi!

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Başkent ekibinin de Kosovalı golcü için devreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin Muriqi'nin bedelinde indirime gitmediği için Roma'nın görüşmelerden çekildiği öğrenildi.

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Oyuncunun da ezeli rakipleri Lazio'ya gitmesinin ardından Romalı yöneticilerin Fenerbahçe'ye kızgın olduğu ve Perotti konusunda kolaylık sağlamayarak rahatsızlıklarını gösterdikleri ortaya çıktı.

11YENİ TRANSFERLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
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YENİ TRANSFERLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre; İki kulüp arasında gelecek için iş birliğine yönelik olumlu adımlar atıldı.

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Buna göre; Fenerbahçe ve Roma, bundan böyle transfer süreçlerinde oyuncularının durumlarına dair birbirlerine bilgilendirme yapacak.

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Böylelikle Kolarov ve Vedat transferleriyle gerilen ilişkiler düzeltilmiş olacak.

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