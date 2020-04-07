-FenerbahÃ§e, sportif direktÃ¶r ve teknik ekip olarak yeni bir yapÄ±lanma isteÄŸinde, nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsun? UmarÄ±m FenerbahÃ§e doÄŸru kararlarÄ± alabilir. Avrupaâ€™dan gelen teknik direktÃ¶r ve sportif direktÃ¶rler TÃ¼rkiyeâ€™yi orta doÄŸu olarak gÃ¶rÃ¼yor ve burada iÅŸlerin kolay yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar ancak TÃ¼rkiye hiÃ§ kolay bir yer deÄŸil. Burada 'BaÅŸkan' odaklÄ± bir sistem var olay baÅŸkan odaklÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in sportif direktÃ¶re tanÄ±nan yetki yeterli ÅŸekilde olmuyor ve bir yerde sistem tÄ±kanÄ±yor bu yÃ¼zden sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revinin TÃ¼rkiye'de Ã§ok ilerleyebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Teknik ekip iÃ§inse yabancÄ± hocalar hiÃ§ bilmedikleri bir yere geliyorlar ve Ã¼lkeyi tanÄ±ma sÃ¼recindeyken sabÄ±r gÃ¶steremiyoruz ve iÅŸler onlar iÃ§in zorlaÅŸÄ±yor. Genelde sÃ¼slÃ¼ laflarÄ± seviyoruz ama her ÅŸey sonrasÄ±nda maalesef tersine dÃ¶nÃ¼yor.