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Futbol
Röportaj: UÄŸur YapÄ±cÄ±
Haber GiriÅŸ: 07 Nisan 2020 - 11:30, /

Deniz SarÄ±taç'tan Fenerbahçe sözleri: "Comolli intikamÄ± deÄŸildi"

FenerbahÃ§eâ€™de 6 yÄ±l tercÃ¼manlÄ±k gÃ¶revinde bulunduktan sonra kulÃ¼ple yollarÄ± ayrÄ±lan sonrasÄ±nda ise eski sportif direktÃ¶r Damien Comolli ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Ã§ok konuÅŸulan Deniz SarÄ±taÃ§, merak edilen konulara yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarda bulundu. SarÄ±taÃ§ ayrÄ±ca Trabzonsporâ€™un devre arasÄ±ndaki transferleri Guilherme ve Messiasâ€™Ä±n imza tÃ¶reninde verdiÄŸin fotoÄŸraf hakkÄ±nda da konuÅŸtu.

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FenerbahÃ§eâ€™nin eski tercÃ¼manÄ± Deniz SarÄ±taÃ§, kendisine dair merak edilen konularÄ± Spor Arenaâ€™dan UÄŸur YapÄ±cÄ±'ya aÃ§Ä±kladÄ±.

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Deniz SarÄ±taÃ§â€™Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kan detaylar ise ÅŸu ÅŸekilde:

3-FenerbahÃ§e, sportif direktÃ¶r ve teknik ekip olarak yeni bir yapÄ±lanma isteÄŸinde, nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsun

-FenerbahÃ§e, sportif direktÃ¶r ve teknik ekip olarak yeni bir yapÄ±lanma isteÄŸinde, nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsun?

UmarÄ±m FenerbahÃ§e doÄŸru kararlarÄ± alabilir. Avrupaâ€™dan gelen teknik direktÃ¶r ve sportif direktÃ¶rler TÃ¼rkiyeâ€™yi orta doÄŸu olarak gÃ¶rÃ¼yor ve burada iÅŸlerin kolay yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar ancak TÃ¼rkiye hiÃ§ kolay bir yer deÄŸil. Burada 'BaÅŸkan' odaklÄ± bir sistem var olay baÅŸkan odaklÄ± dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in sportif direktÃ¶re tanÄ±nan yetki yeterli ÅŸekilde olmuyor ve bir yerde sistem tÄ±kanÄ±yor bu yÃ¼zden sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revinin TÃ¼rkiye'de Ã§ok ilerleyebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Teknik ekip iÃ§inse yabancÄ± hocalar hiÃ§ bilmedikleri bir yere geliyorlar ve Ã¼lkeyi tanÄ±ma sÃ¼recindeyken sabÄ±r gÃ¶steremiyoruz ve iÅŸler onlar iÃ§in zorlaÅŸÄ±yor. Genelde sÃ¼slÃ¼ laflarÄ± seviyoruz ama her ÅŸey sonrasÄ±nda maalesef tersine dÃ¶nÃ¼yor.

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-FenerbahÃ§eâ€™de yeniden gÃ¶rev alabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musun?

YakÄ±n zamanda Ã§ok mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum ama bÃ¶yle bir kapÄ±yÄ± kapatmam asla. Belki daha ileri bir tarihte yeniden olabilir.

5-Menajerlik ÅŸirketindeki iÅŸin gereÄŸi Trabzonsporâ€™un devre arasÄ±ndaki transferleri Guilherme ve Messiasâ€™Ä±n imza tÃ¶reninde verdiÄŸin fotoÄŸraf dikkat Ã§ekmiÅŸti. Ã‡alÄ±ÅŸmaya devam ediyor musun

Â -Menajerlik ÅŸirketindeki iÅŸin gereÄŸi Trabzonsporâ€™un devre arasÄ±ndaki transferleri Guilherme ve Messiasâ€™Ä±n imza tÃ¶reninde verdiÄŸin fotoÄŸraf dikkat Ã§ekmiÅŸti. Ã‡alÄ±ÅŸmaya devam ediyor musun?

Terbiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan tepkiler aldÄ±m. Ã‡ok basit bir mantÄ±k var ben FenerbahÃ§eâ€™den kafe aÃ§acaÄŸÄ±m diye ayrÄ±lmadÄ±m onlar benim gÃ¶revime son verdi, benim de kendime bir yol seÃ§mem gerekti ve bir menajerlik ÅŸirketinde iÅŸe baÅŸladÄ±m ve o gÃ¼n Trabzonsporâ€™a transfer yaptÄ±k ne yapabilirim.Â

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Comolliâ€™nin FenerbahÃ§eâ€™den ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra â€˜Bir gÃ¼n sana da gelecekti sÄ±raâ€™ ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mda bulunan SarÄ±taÃ§, o paylaÅŸÄ±ma iliÅŸkin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m yanlÄ±ÅŸlar uzun sÃ¼re beni rahatsÄ±z etmiÅŸti demiÅŸti. SarÄ±taÃ§'Ä±n aylar sonra konuyla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸleri ise ÅŸÃ¶yle;

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Comolliâ€™ye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ±m paylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan tek bir cÃ¼mle bile kurmamÄ±ÅŸtÄ±m. Hala Ã§ok soran oluyor ama bu iÅŸi uzatmak istemiyorum insanlar gÃ¶revime Comolliâ€™nin son verdiÄŸini ve bu yÃ¼zden o paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar ama benim iÅŸime Comolli son vermedi. Ancak ben etrafÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m yanlÄ±ÅŸlara ses Ã§Ä±karan bir insanÄ±m.

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â€˜Sanane sen tercÃ¼mansÄ±n, zamanlaman Ã§ok yanlÄ±ÅŸâ€™ diyerek karÅŸÄ±lÄ±k veriyorlar ama yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±yor gÃ¶rÃ¼yorum. FenerbahÃ§eâ€™ye zarar veriyorlardÄ± ve ses Ã§Ä±karmayÄ± doÄŸru buldum, bazÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m yanlÄ±ÅŸlar uzun sÃ¼re beni Ã§ok rahatsÄ±z etmiÅŸti.

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Birilerinin yanlÄ±ÅŸlarÄ± sÃ¶ylemesi lazÄ±mdÄ± isteyen buraya geliyor istediÄŸini yapÄ±p gidiyor kimse de ses Ã§Ä±karmasÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ hakim, benim anlayÄ±ÅŸÄ±m bu deÄŸil. DediÄŸim gibi benim gÃ¶revime Comolli son vermedi o paylaÅŸÄ±mlar onun intikamÄ± deÄŸildi.

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