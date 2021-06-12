Son Dakika: Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar! Christian Eriksen yürekleri ağza getirdi...

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında izleyenleri derinden sarsan bir olay yaşandı.Danimarka'nın deneyimli futbolcusu Christian Eriksen, müsabakanın 42. dakikasında taç çizgisi yakınlarında bir anda kendini yere bıraktı.Eriksen'in yerde kalmasının ardından Danimarka'nın stoperi Simon Kjaer, ilk hamleyi yapan isim oldu.Olay boyunca büyük soğuk kanlılıkla hareket eden Simon Kjaer, Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olurken oyuncunun dilinin boğazına kaçmasını önledi.Eriksen'in ağzını açmaya çalışan Kjaer, belki de oyuncuyu hayata döndüren ilk hamleyi yaparken olay boyunca saha içindeki tavrıyla da takdir topladı.Soğuk kanlılığını bir an olsun yitirmeyen tecrübeli savunmacı ilk iş olarak sağlık görevlilerinin müdahale ettiği takım arkadaşı Eriksen'in etrafında duvar oluşturmak oldu.Takım arkadaşlarının Eriksen'in etrafında çember oluşturmasını koordine eden Kjaer, oyuncunun eşini de teselli eden kişi oldu.Kalbi duran Eriksen'e saha içinde kalp masajı yapılırken eşi, takım arkadaşları ve tribündeki taraftarlar gözyaşlarıyla olanları izledi.Metanetini bir an olsun kaybetmeyen Kjaer, Eriksen'in eşini teselli ederken takım arkadaşları da kol kola girip sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Eriksen'den görüntü alınmasının önüne geçti.Gözyaşlarına boğulmalarına karşın, el birliğiyle kalp masajı yapılan Eriksen'in mahremiyetinin korunmasını sağlayan Danimarkalı futbolcular, sosyal medyada da takdir topladı.10 dakikayı aşan bir süre saha içinde kalp masajı yapılan Christian Eriksen'in, yapılan müdahalelerinde ardından bilinci yerine gelirken tüm dünya rahat bir nefes aldı.Bilincinin açılmasıyla birlikte hızlıca hastaneye kaldırılan Eriksen'in sağlık durumu hakkında ilk bilgilendirme UEFA'dan geldi.Oyuncunun bilincinin açıldığını ve durumun stabil olduğunu belirten UEFA'nın ardından rahatlatan haberi Danimarka Futbol Federasyonu verdi.Eriksen'in kendine geldiğini belirten federasyon yetkilisi Peter Moller, Eriksen, hastanedeki yatağından takım arkadaşlarıyla konuştu, durumu iyi. sözleriyle yüreklere su serpti.Yıldız futbolcunun tedavisi hastanede devam ederken saha içinde yaşananlar adeta korku filmi gibiydi.İşte o anlar...