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GeriFutbol Corona virüs sonrası Süper Lig'de son durum nasıl? Şampiyonluk yarışı, küme düşme hattı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 14:28,

Corona virüs sonrası Süper Lig'de son durum nasıl? Şampiyonluk yarışı, küme düşme hattı...

Büyük bir özlemle beklediğimiz Süper Lig, 12 Haziran'da geri dönüyor! Temmuz sonuna kadar sürecek büyük heyecanda son durum nasıl, takımları neler bekliyor?

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Corona virüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara veren Süper Lig, 12 Haziran'da kaldığı yerden tekrar başlıyor.

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Kalan 8 haftada hem şampiyonluk hem Avrupa kupalarına katılma hem de düşmeme mücadelesi tüm hızıyla devam edecek. Son 8 hafta öncesi Süper Lig'de nerede kaldığımızı hatırlatıyoruz...

3İLK 4 SIRADA BÜYÜK YARIŞ
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İLK 4 SIRADA BÜYÜK YARIŞ

Son 8 haftaya girilirken Trabzonspor averajla lider, aynı puandaki Başakşehir 2. sırada yer alıyor. 53 puanlı bu iki takımı 50 puanla Galatasaray, 49 puanla Sivasspor izliyor.

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Beşiktaş 44, Alanyaspor 43, Fenerbahçe ise 40 puanla ilk 4 sıradaki takımları takip ediyor.

5LİGİN KADERİNİ BELİRLEYECEK MAÇLAR
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LİGİN KADERİNİ BELİRLEYECEK MAÇLAR

Ligde 8 haftalık fikstürde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçlar da dikkat çekiyor. Başakşehir - Galatasaray, Galatasaray - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe maçları en dikkat çeken karşılaşmalar olarak ön plana çıkıyor.

6HAKEMLER AÇIKLANDI
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HAKEMLER AÇIKLANDI

Öte yandan Süper Lig'in 3 aylık aradan sonra oynanacak ilk maçlarının hakemleri de açıklandı. Göztepe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük, Fenerbahçe - Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan, Beşiktaş - Antalyaspor maçını Ümit Öztürk, Rizespor - Galatasaray maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Cüneyt Çakır'ın ise haftaiçinde Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetmesi bekleniyor.

7ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞI
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ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞI

Sadece şampiyonluk değil, Şampiyonlar Ligi yarışı da nefes kesecek. Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele edecek.

8ALT SIRALAR NEFES KESİYOR
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ALT SIRALAR NEFES KESİYOR

Ligin alt sıraları da adeta yanıyor. 12. sıradaki Gençlerbirliği ile son sırada bulunan Kayserispor arasında sadece 6 puanlık bir fark bulunuyor.

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Çaykur Rizespor 25, Ankaragücü 23, Kayserispor ise 22 puanla son 3 arasında yer alıyor. Yeni Malatya 25, Konyaspor ve Kasımpaşa 26, Gençlerbirliği 28, Antalyaspor ise 30 puan ile bu takımların hemen üstünde. En az 7 takım, ligde kalmak için amansız bir mücadeleye girişecek.

10TARİHİ BİR SEZON OLUR MU
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TARİHİ BİR SEZON OLUR MU?

Ayrıca Süper Lig'de bu sezon tarihi bir sezon olabilir. Sivasspor veya Başakşehir şampiyon olması halinde tarihte yeni bir şampiyon çıkmış olacak.

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Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında yer alan Başakşehir ve Sivasspor, son 8 haftada mutlu sona ulaşmaları halinde tarihi bir başarı yakalayacak ve Süper Lig'de şampiyon olan 6. takım olarak adını tarihe yazdıracak.

12GOL KRALLIĞINDA SÖRLOTH ZİRVEDE
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GOL KRALLIĞINDA SÖRLOTH ZİRVEDE

Gol krallığında ise zirvede Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth bulunuyor. Golcü futbolcu 19 golle zirvede yer alıyor. Alanyaspor'un forveti Papiss Cisse 16, Antalyasporlu Adis Jahovic 13, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi 13 golle zirveyi takip ediyor. Stancu'nun 12, Burak Yılmaz'ın da 11 golü mevcut.

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Süper Lig'de bazı takımlar ise koronavirüs öncesindeki 11'lerini oluşturamayacak.

14KORONA SÜRECİNDE AYRILDI
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KORONA SÜRECİNDE AYRILDI

Beşiktaş'ta Loris Karius, pandemi sırasında sözleşmesini feshetti. Trabzonspor'da ise Obi Mikel ile yollar ayrıldı.

15MARCAO SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR
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MARCAO SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR

Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı can sıkarken Brezilyalı stoperin sezonu kapatabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe'de ise Mauricio Isla, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

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