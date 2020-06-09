Corona virüs sonrası Süper Lig'de son durum nasıl? Şampiyonluk yarışı, küme düşme hattı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞI Sadece şampiyonluk değil, Şampiyonlar Ligi yarışı da nefes kesecek. Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele edecek.