Corona virüs için flaş öneri! Maçlar seyircili mi oynanacak?
Corona virüs pandemisinde ligleri başlatacak ilk ülke olmaya hazırlanan Almanya, efsane kalecileri Jens Lehmann'dan gelen öneriyi konuşuyor.
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Dünya genelinde corona virüs vakaları 2 milyon 500 bini geçerken 170 binden fazla insan salgından dolayı hayatını kaybetti.
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Almanya, 147 bin vaka ile dünyada en fazla hasta sayısı olan 5. ülke durumunda. 4 bin 897 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da iyileşme sayıları ise ümit veriyor.
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Ülkede 95 bin 200 kişi corona virüs ile verdiği mücadeleden galip çıktı. Almanya, böylece dünyada corona virüs pandemisinde en çok iyileşme gösteren ülke oldu.
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Umut veren son gelişmelerin ardından ise Almanya'da yasaklar hafiflemeye başladı. Bazı iş yerleri yavaş yavaş yeniden açılmaya başlanırken Bundesliga'da da yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Almanya'da ertelenen maçların 9 Mayıs tarihinde başlaması gündemde. Avrupa'da liglere başlayacak olan ilk ülke de böylece Almanya olacak.
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Yapılan açıklamalara göre maçların seyircili bir şekilde oynanması ise imkansız görünüyor. Almanya Futbol Federasyonu da bunu destekleyecek açıklamalarda bulunup maçların seyircisiz oynanacağını belirtmişti.
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Ancak efsanevi Alman kaleci Jens Lehmann, konu hakkında ilginç açıklamalarda bulundu ve maçların seyircili oynanabileceğini söyledi.
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Uzun yıllar Arsenal kalesini koruyan Lehmann, Alman basınına şöyle konuştu;
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''Taraftarlar neden stadyuma giremesin ki? Bence seyircisiz oynanması yerine tamamını doldurmamak kaydıyla seyirci alınabilir. Mesela Bayern Münih'in stadı Allianz Arena 70 bin kapasiteli. 20 bin taraftar gelir, aralarına 10 metre koyar. Sosyal mesafe de bozulmamış olur.''
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''Aralarında 10 metre olması halinde virüsten korunmuş oluruz. O kadar uzun mesafeden virüs bulaşmaz. Taraftarlar kesinlikle birbirleriyle temas halinde olmayacak.''