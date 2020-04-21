Corona virüs için flaş öneri! Maçlar seyircili mi oynanacak?

''Taraftarlar neden stadyuma giremesin ki? Bence seyircisiz oynanması yerine tamamını doldurmamak kaydıyla seyirci alınabilir. Mesela Bayern Münih'in stadı Allianz Arena 70 bin kapasiteli. 20 bin taraftar gelir, aralarına 10 metre koyar. Sosyal mesafe de bozulmamış olur.''