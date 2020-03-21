Corona virüs belirtilerine rastlanan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajları! Barcelona...
Oyuncularında ve teknik ekipte corona virüs belirtilerine rastlanıldığını açıklayan Fenerbahçe Beko'ya diğer takımlardan destek mesajları geldi.
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, bazı oyuncular ve teknik ekipte corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıkladı. Kulüp, corona virüs testi için hastaneye gidildiğini açıklarken kısa sürede diğer kulüplerden geçmiş olsun paylaşımları geldi.
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İşte Fenerbahçe'nin yanında olan ve paylaşımlarıyla destekte bulunan kulüpler...