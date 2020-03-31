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Futbol
Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 13:18, /

CIES raporu belli oldu! Corona sonrası 4 büyüklerin mali durumu...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını dört büyüklerin ekonomisine de ağır bir darbe vurmak üzere.

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Bütün dünyada finans piyasalarını altüst eden corona virüsü salgının en fazla etkilediği sektörlerden biri de futbol oldu.

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Önce kulüplerin gelirleri kesildi; ardından futbolcuların maaşlarında indirime gidildi. Şimdi de oyuncuların bonservis bedelleri değer kaybetmeye başladı.

3Galatasarayda %11lik gerileme

Galatasaray'da %11'lik gerileme

Süper Lig'in en yüksek kadro değerine sahip kulübü olan Galatasaray'ın 15 Ocak'ta 116 milyon avro olan piyasa değeri bugün itibarıyla yüzde 11'lik düşüşle 103 milyon avroya geriledi.

4Fenerbahçede %13 düşüş

Fenerbahçe'de %13 düşüş

Fenerbahçe'nin de 94 milyon avro olan kadro değeri yüzde 13 düşerek 81 milyon avro oldu.

5Beşiktaş %3 kan kaybetti

Beşiktaş %3 kan kaybetti

Beşiktaş'ın kadro değerinde yaklaşık yüzde 3'lük gerileme görülürken, siyah-beyazlı takımın kadro değeri yaklaşık 74 milyon avrodan 71 milyon avroya geriledi.

6En kötü tablo Konyasporda

En kötü tablo Konyaspor'da

Corona virüsü salgınının ardından Süper Lig'de oran olarak en sert düşüşü Konyaspor yaşadı. Yeşil-beyazlı takımın piyasa değeri 15 Mart'tan bu yana yüzde 12 değer kaybederek, 24 milyon avrodan, 21 milyon avroya geriledi.

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Öte yandan corona virüsü salgını sebebiyle bütün dünyada durma noktasına gelen sektörde, oyuncu sözleşmelerindeki ücretlerde de büyük bir düşüş yaşanması bekleniyor.

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31 Mayıs'ta sona erecek kontratları yenilemek için kısa süre içerisinde oyuncularla görüşme odasına geçecek olan kulüplerin yaşanan maddi zorluklar yüzünden futbolculardan ücret indirimi beklemesine kesin gözüyle bakılıyor.

9Transfer değerleri düşecek

Transfer değerleri düşecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) raporu baz alındığında transfer değerinde de önemli bir düşüş yaşanacak.

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CIES'in raporu Avrupa'nın beş büyük ligindeki toplam transfer değerinin yüzde 28 oranında azalmasını öngörürken, toplam pazarın 32,7 milyar avrodan 23,4 milyar avroya gerilemesi bekleniyor

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Gelirlerinde büyük düşüş yaşayacak olan kulüplerin yeni dönemde daha çok altyapıya yönelmesi bekleniyor.

12Olumsuz etkilenmeyen tek takım Trabzonspor

Olumsuz etkilenmeyen tek takım Trabzonspor

Ara transfer döneminden bu yana yaşanan piyasa değerinden toplam kadro değeri anlamında olumsuz etkilenmeyen takım ise Trabzonspor oldu.

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Sörloth ve Uğurcan Çakır'ın piyasa değerlerinin yükselmesinin yanı sıra bu süreçte kadrosunu Da Costa, Guilherme, Ndiaye, Manoel ve Bilal Başakçıoğlu ile güçlendiren bordo-mavili takım bu oyuncuların takımın etkiyle kadro değerinde İstanbul ekiplerinin aksine önemli bir artış göstermiş oldu.

14Kulüp - 1 Ocak - 30 Mart - Fark

Kulüp - 1 Ocak - 30 Mart - Fark

BJK - 77 - 71 - -9 %

15Kulüp - 1 Ocak - 30 Mart - Fark

Kulüp - 1 Ocak - 30 Mart - Fark

FB - 90 - 81 - -10 %

16Kulüp - 1 Ocak - 30 Mart - Fark

Kulüp - 1 Ocak - 30 Mart - Fark

GS - 123 - 103 - -16 %

17Kulüp - 1 Ocak - 30 Mart - Fark

Kulüp - 1 Ocak - 30 Mart - Fark

TS - 70 - 89 - +27 %

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