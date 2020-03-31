CIES raporu belli oldu! Corona sonrası 4 büyüklerin mali durumu...

Sörloth ve Uğurcan Çakır'ın piyasa değerlerinin yükselmesinin yanı sıra bu süreçte kadrosunu Da Costa, Guilherme, Ndiaye, Manoel ve Bilal Başakçıoğlu ile güçlendiren bordo-mavili takım bu oyuncuların takımın etkiyle kadro değerinde İstanbul ekiplerinin aksine önemli bir artış göstermiş oldu.