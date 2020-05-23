Caner Erkin, aşkını çatıya yazdı!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya olan aşkını çatıya yazdı! Caner Erkin, Beykoz'daki lüks villasının çatısına 'Ş' ile 'C' harflerini koydu. Kaynak: PostaCaner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017’de İtalya Roma’da evlenmişti.Ünlü çift, Ağustos 2018’de dünyaya gelen kızları Mihran Ela ile Beykoz’da oturuyorlar.Çift, servet değerindeki villalarının havuza komşu olan bölümünün çatısına isimlerinin baş harflerini yazdırdı. Bu durum, Şükran Ovalı’nın dün balkondan paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Oyuncu Murat Yıldırım da Faslı eşi İmane El Bani’nin adını havuzun zeminine yazdırtmıştı.