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Futbol
Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 11:11,

Caner Erkin, aşkını çatıya yazdı!

Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan, Beşiktaş'ın yıldız ismi Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya olan aşkını çatıya yazdı!

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Beşiktaş'ın yıldız ismi Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya olan aşkını çatıya yazdı! Caner Erkin, Beykoz'daki lüks villasının çatısına 'Ş' ile 'C' harflerini koydu. Kaynak: Posta

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Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017’de İtalya Roma’da evlenmişti.

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Ünlü çift, Ağustos 2018’de dünyaya gelen kızları Mihran Ela ile Beykoz’da oturuyorlar.

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Çift, servet değerindeki villalarının havuza komşu olan bölümünün çatısına isimlerinin baş harflerini yazdırdı.

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Bu durum, Şükran Ovalı’nın dün balkondan paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı.

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Oyuncu Murat Yıldırım da Faslı eşi İmane El Bani’nin adını havuzun zeminine yazdırtmıştı.

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