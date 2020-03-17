Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 10:09,
"Bu olay kulüp menfaatlerini aşar"
Hürriyet Futbol Konseyi'nde Cengiz Semercioğlu, Uğur Meleke, Mehmet Arslan ve Güntekin Onay, Süper Lig'de seyircisiz oynanan 26. haftanın ardından Corona virüsünün futbola etkisini değerlendirdi.
"Bu olay kulüp menfaatlerini aşar"
Hürriyet Futbol Konseyi'nde Cengiz Semercioğlu, Uğur Meleke, Mehmet Arslan ve Güntekin Onay, Süper Lig'de seyircisiz oynanan 26. haftanın ardından Corona virüsünün futbola etkisini değerlendirdi.
FEDERASYON ‘BU BiZiM KARARIMIZ DEĞiL’ DiYOR
Cengiz Semercioğlu: Böyle bir ortamda maçların oynanıyor olması kadar gereksiz bir şey olamaz. Bir Galatasaraylı olarak derbinin seyircisiz oynanması gerektiğini ilk yazanlardanım. Ama o zaman ne böyle bir vaka sayısı vardı ne de Premier Lig, NBA gibi dünyanın en pahalı ligleri ertelenmişti. Federasyon ‘Bu bizim kararımız değil’ diyor, biz de Sağlık Bakanlığı’na ve Spor Bakanlığı’na söylüyoruz zaten; ‘Bir hafta seyircisiz oynadık yeter, sahalarda virüslü futbolcu görmeden bu haftadan itibaren ligleri erteleyin.’
TADI TUZU YOK
Uğur Meleke: Seyircisiz futbolun tadı tuzu yok. Bunda herkes hemfikir. Ama böyle global bir felaketin bile kulüp menfaatleri çerçevesinde ele alınması tam Türk işiydi gerçekten. Mustafa Cengiz’in önce seyircili maç, sonra iptalden yana olması. Galatasaray Teknik Direktörü ve futbolcuları maçın oynanmasını eleştirirken, Beşiktaşlılar’ın topa girmemesi.
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