"Bu olay kulüp menfaatlerini aşar"

FEDERASYON ‘BU BiZiM KARARIMIZ DEĞiL’ DiYOR Cengiz Semercioğlu: Böyle bir ortamda maçların oynanıyor olması kadar gereksiz bir şey olamaz. Bir Galatasaraylı olarak derbinin seyircisiz oynanması gerektiğini ilk yazanlardanım. Ama o zaman ne böyle bir vaka sayısı vardı ne de Premier Lig, NBA gibi dünyanın en pahalı ligleri ertelenmişti. Federasyon ‘Bu bizim kararımız değil’ diyor, biz de Sağlık Bakanlığı’na ve Spor Bakanlığı’na söylüyoruz zaten; ‘Bir hafta seyircisiz oynadık yeter, sahalarda virüslü futbolcu görmeden bu haftadan itibaren ligleri erteleyin.’