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Futbol
Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 10:09, /

"Bu olay kulüp menfaatlerini aşar"

Hürriyet Futbol Konseyi'nde Cengiz Semercioğlu, Uğur Meleke, Mehmet Arslan ve Güntekin Onay, Süper Lig'de seyircisiz oynanan 26. haftanın ardından Corona virüsünün futbola etkisini değerlendirdi.

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1Bu olay kulüp menfaatlerini aşar

"Bu olay kulüp menfaatlerini aşar"

Hürriyet Futbol Konseyi'nde Cengiz Semercioğlu, Uğur Meleke, Mehmet Arslan ve Güntekin Onay, Süper Lig'de seyircisiz oynanan 26. haftanın ardından Corona virüsünün futbola etkisini değerlendirdi.

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Soru: Futbolda enteresan bir hafta sonu yaşadık. Tüm dünyayı saran koronavirüs kabusu, Süper Lig’i de seyircisiz maçlara zorladı. Futbol olarak nasıl bir hafta sonu izlediniz?

3FEDERASYON ‘BU BiZiM KARARIMIZ DEĞiL’ DiYOR

FEDERASYON ‘BU BiZiM KARARIMIZ DEĞiL’ DiYOR

Cengiz Semercioğlu: Böyle bir ortamda maçların oynanıyor olması kadar gereksiz bir şey olamaz. Bir Galatasaraylı olarak derbinin seyircisiz oynanması gerektiğini ilk yazanlardanım. Ama o zaman ne böyle bir vaka sayısı vardı ne de Premier Lig, NBA gibi dünyanın en pahalı ligleri ertelenmişti. Federasyon ‘Bu bizim kararımız değil’ diyor, biz de Sağlık Bakanlığı’na ve Spor Bakanlığı’na söylüyoruz zaten; ‘Bir hafta seyircisiz oynadık yeter, sahalarda virüslü futbolcu görmeden bu haftadan itibaren ligleri erteleyin.’

4TADI TUZU YOK

TADI TUZU YOK

Uğur Meleke: Seyircisiz futbolun tadı tuzu yok. Bunda herkes hemfikir. Ama böyle global bir felaketin bile kulüp menfaatleri çerçevesinde ele alınması tam Türk işiydi gerçekten. Mustafa Cengiz’in önce seyircili maç, sonra iptalden yana olması. Galatasaray Teknik Direktörü ve futbolcuları maçın oynanmasını eleştirirken, Beşiktaşlılar’ın topa girmemesi.

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FUTBOL, DÜNYANIN EN CiDDi SAÇMALIĞI

Uğur Meleke: Bu durum, bana şu meşhur sözü hatırlattı yeniden: “Futbol, dünyanın en ciddi saçmalığı.” Ciddi mi? Evet, ciddi. Saçmalık mı? Evet, büyük bir saçmalık. Hele tek bir insanın bile can güvenliğiyse söz konusu olan; futbol sadece bir saçmalık.

6HEYECANI OLMAYAN BiR HAFTA SONUYDU

HEYECANI OLMAYAN BiR HAFTA SONUYDU

Mehmet Arslan: Endişeli tabii ki... Bu tür durumlarda hayatın sadece futboldan ibaret olmadığını umarım pek çok insan anlamıştır. Bu, işin insani yanı. Diğer bir yan ise seyircisiz futbolun hiçbir şeye benzemediği. Heyecanı olmayan bir hafta sonu geçirdim. Ve bu hafta sonundan hiç keyif almadım. İnşallah başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya en az zararla atlatırız bu belayı.

7SORUMLULUK DUYGUSUYLA HAREKET EDiLMELi

SORUMLULUK DUYGUSUYLA HAREKET EDiLMELi

Güntekin Onay: Koronavirüs şu anda tüm dünyada 1 numaralı gündem ve her şeyin önüne geçti. Bazıları farkında değil ancak durum gerçekten çok ciddi ve bireylerin de yüksek sorumluluk duygusuyla tedbirli hareket etmesi şart.

8GÖZLER UEFA’DA

GÖZLER UEFA’DA

Güntekin Onay: UEFA’nın bugün yapacağı toplantının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu da ligleri erteleyecektir kanaatindeyim. Tüm dünyada spor faaliyetleri durdurulmuşken bu süreçte sadece bizim ligin oynanıyor olması akla yatkın değil.

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