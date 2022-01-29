Bu hafta Süper Lig maçları yok mu, neden yok? İşte Süper Lig'de karşılaşmaların oynanacağı tarih

Süper Lig'de bu hafta 28 Ocak Cuma günü oynanacak ve 31 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek maç programı olmayacak. Türkiye'de maç programının olmayışından ötürü akla ilk gelen Milli maç arası oluyor. Fakat Türkiye ile Portekiz Mart ayında Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelecek.
Süper Lig haricinde TFF 1. Ligdeki karşılaşmalar da bu hafta oynanmayacak.
Bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri nedeniyle 1 hafta süreyle ertelendi. Türkiye Liglerinin'nin yanı sıra Avrupa'da da bu hafta karşılaşmalar oynanmayacak.
Süper Lig maçları 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak
EFL CHAMPIONSHIP - (29. HAFTA)
28 Ocak 2022 Cuma
22:45 | HUDDERSFIELD TOWN - STOKE CITY | beIN SPORTS HD 2
29 Ocak 2022 Cumartesi
18:00 | FULHAM - BLACKPOOL | beIN SPORTS HD 2
20:30 | PETERBOROUGH UNITED - SHEFFIELD UNITED | beIN SPORTS HD 3
30 Ocak 2022 Pazar
16:30 | DERBY COUNTY - BIRMINGHAM CITY | beIN SPORTS HD 2
19:00 | CARDIFF CITY - NOTTINGHAM FOREST | beIN SPORTS HD 3