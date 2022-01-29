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Bu hafta Süper Lig maçları yok mu, neden yok? İşte Süper Lig'de karşılaşmaların oynanacağı tarih

#Süper Lig#Bu Hafta Neden Maç Yok#Süper Lig Ne Zaman

Süper Lig ve diğer kategorilerde maç programının olmaması üzerine futbol severler karşılaşmaların neden oynanmayacağını merak ediyorlar. Süper Lig de bu haftanın karşılaşmanın 6 Şubat tarihinde oynanacak. Peki maçlar neden ertelendi? İşte detaylar

1/4Bu hafta Süper Lig maçları yok mu, neden yok İşte Süper Ligde karşılaşmaların oynanacağı tarih

Süper Lig'de bu hafta 28 Ocak Cuma günü oynanacak ve 31 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek maç programı olmayacak. Türkiye'de maç programının olmayışından ötürü akla ilk gelen Milli maç arası oluyor. Fakat Türkiye ile Portekiz Mart ayında Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelecek.

Süper Lig haricinde TFF 1. Ligdeki karşılaşmalar da bu hafta oynanmayacak.

2/4BU HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI NEDEN YOK

BU HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI NEDEN YOK?

Bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri nedeniyle 1 hafta süreyle ertelendi. Türkiye Liglerinin'nin yanı sıra Avrupa'da da bu hafta karşılaşmalar oynanmayacak.

3/4Bu hafta Süper Lig maçları yok mu, neden yok İşte Süper Ligde karşılaşmaların oynanacağı tarih

Süper Lig maçları 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak

4/4Bu hafta hangi maç yayınları var

Bu hafta hangi maç yayınları var?

EFL CHAMPIONSHIP - (29. HAFTA)

28 Ocak 2022 Cuma

22:45 | HUDDERSFIELD TOWN - STOKE CITY | beIN SPORTS HD 2

29 Ocak 2022 Cumartesi

18:00 | FULHAM - BLACKPOOL | beIN SPORTS HD 2

20:30 | PETERBOROUGH UNITED - SHEFFIELD UNITED | beIN SPORTS HD 3

30 Ocak 2022 Pazar

16:30 | DERBY COUNTY - BIRMINGHAM CITY | beIN SPORTS HD 2

19:00 | CARDIFF CITY - NOTTINGHAM FOREST | beIN SPORTS HD 3

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