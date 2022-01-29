Bu hafta Süper Lig maçları yok mu, neden yok? İşte Süper Lig'de karşılaşmaların oynanacağı tarih

Süper Lig'de bu hafta 28 Ocak Cuma günü oynanacak ve 31 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek maç programı olmayacak. Türkiye'de maç programının olmayışından ötürü akla ilk gelen Milli maç arası oluyor. Fakat Türkiye ile Portekiz Mart ayında Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelecek.



Süper Lig haricinde TFF 1. Ligdeki karşılaşmalar da bu hafta oynanmayacak.