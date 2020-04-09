Böyle karantina evi görülmedi! Corona virüs salgınında 21 Trilyon TL'lik villa...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ünlü isimlerin ev hayatları manşetleri süslemeye devam ediyor.
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Corona virüs nedeniyle İtalya'da vaka sayısı 139.715'e ulaşırken can kaybı ise son açıklamaya göre 17.772 oldu. Salgın nedeniyle dünyada en çok can kaybı veren ülke hala İtalya...
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Bonservisi Inter'de bulunan Mauro Icardi ve televizyon yıldızı eşi Wanda Nara ise virüsten kaçma yolu olarak 21 trilyon TL'lik villalarına sığındı.
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Como Gölü'nün yanındaki villalarına taşınan çift, 5 çocukları ile birlikte zamanlarını burada geçiriyor. Wanda Nara'nın çocuklarından 3'ünün babası eski eşi Maxi Lopez, diğer 2'si ise Icardi.
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Lüks villaya ilk olarak Wanda Nara gitmişti. Nara, 5 çocuğunu da alıp Como Gölü'ne gitmiş ardından da Icardi'yi yanına çağırmıştı.
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Icardi, kiralık olarak forma giydiği Fransa'nın PSG takımından izin almayarak İtalya'ya gitmiş ve bu sebepten dolayı PSG'de kadro dışı kalmıştı. Icardi, önümüzdeki sezon PSG forması giyemeyecek ve geleceği hala belirsizliğini koruyor.
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Arjantinli forvet, 2018 yılında 21 trilyon Türk Lirası değerindeki villayı eşi Wanda Nara'ya hediye etmişti.
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İtalyan sunucu ise hediyesini 'Eşinizin size hayalindeki evi vermesi...' notuyla paylaşmıştı.
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Wanda Nara, çocukların da evi çok sevdiğini ve zamanlarının gayet iyi geçtiğini açıkladı. Wanda'nın eski eşi Maxi Lopez, geçtiğimiz günlerde çok ağır eleştirilerde bulunmuştu.
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Maxi Lopez, şu sözleri kullanmıştı;
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''Kimsenin dışarı çıkmamasının istediği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum...
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Sehayat edip salgının merkez üssü Lombardiya'ya geliyorsunuz! Bu çılgınlık, delilik! Dünyadaki en kutsal şeyin çocuklarımızın sağlığı olması gereken bu anlarda kafanızda ne var?
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Bilinçsizliğinizden dolayı öfkeliyim. Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin. Sen anne olduğunun farkında mısın?