Beşiktaş kalecisi Loris Karius'tan flaş açıklama! "Ölüm tehdidi aldım"

Real Madrid'e kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçı sonrası taciz edildin ve hakaretler aldın. Bununla ilgili neler söyleyebilirsin? "İnan bana: Bundan çok şey öğrendim! Geriye dönüp baktığımda, bununla ilgili daha çok agresif bir şekilde hareket etmeliydim diye düşünüyorum. Sergio Ramos'un darbesinden sonra büyük bir sarsıntı yaşadım. Bu, dünyanın önde gelen beyin uzmanları tarafından yapılan ayrıntılı bir çalışmada kesin olarak kanıtlandı. Fakat insanlar kötü bir şekilde yaralanan biriyle dalga geçince buna hiç tahammül edemiyorum. Bu konuda anlayışım yok."