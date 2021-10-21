Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri ne zaman satılacak? İşte son gelişmeler
Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri için araştırmalar hız kazandı. Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi. Öte yandan maça dair en çok merak edilenlerden biri de bilet satış tarihi. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri ne zaman satılacak?
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri 22 Ekim Cuma günü satışa çıkacak. Biletlerin ilk olarak, Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkacağı, daha sonra ise genel satışa sunulacağı açıklandı. İşte, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet satışı hakkında bilgi...
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BİLET SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, 22 Ekim'de saat 11.00'de 2019-2020 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkarılacak. Biletlerin genel satışı ise 23 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tedbirlerin uygulanacağı bilet satışı, "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Her taraftar, en fazla 2 bilet satın alabilecek.