Aziz Yıldırım ile Nihat Özdemir telefonda görüştü: 'Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?'
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile TFF Başkanı Nihat Özdemir önceki gün telefon görülmesi yaptı. Yıldırım, Ali Koç'un tepki gösterdiği Özdemir'e güvenini dile getirdi.
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Mehmet Arslan yazdı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in, “Şikenin üstesinden nasıl geleceksiniz?” sorusuna verdiği, “Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon. Biz 9 senedir herhangi bir şike olayına rastlamadık” yanıtı Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı.
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SİNİRLER GERİLDİ
Birbiri ardına açıklamalar sinirleri gerdi. Ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı lacivertli kulübün başkan vekilliğini yapmış Nihat Özdemir karşı karşıya geldi. Söz düellosu bununla da bitmedi. Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu’na çıkıp, sözü eski başkan ve Nihat Özdemir’in yakın dostu Aziz Yıldırım’a attı:
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Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, aynı zamanda o zaman çok büyük mücadele veren eski başkanımız Aziz Yıldırım’a karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Eminim ki Aziz Yıldırım’ın da bu konuyla ilgili tez zamanda açıklamaları ve söylemleri olacaktır.
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HERKES AZİZ YILDIRIM'I ARADI
Dün bütün gün tüm gazeteciler Aziz Yıldırım’ı aradı. Bu konuda onun ağzından tek sözcük bile manşet olacaktı. Yıldırım ile birlikte çalışan eski yöneticilerin de telefonları bir bir çalmaya başladı. Aziz Bey bu konuda ne düşünüyordu?
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TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER
Kaynaklarım dün çok önemli bir bilgi aktardı: · Nihat Özdemir, cuma günü (5 Haziran) Aziz Yıldırım ile bir telefon konuşması yaptı. Başkan Özdemir dahil bu konuşmadan haberdar olan herkese ulaşmaya çalıştım. Sonunda o telefon konuşmasından sadece tek bir cümleye ulaşabildim.
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DOSTUNUN SAMİMİYETİNE İNANIYOR
Öncelikle ifade edeyim; Aziz Yıldırım konuşma yanlısı değil. 2 yıldan bu yana sessizliğini koruyor. Ve tavrını devam ettirecek gibi. Konuşup bu tartışmada bir taraf olmak da istemiyor. Ama eski dostu Nihat Özdemir’in ifadelerinin amacını aşar bir şekilde yorumlanmasından yana da değil.
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Nihat Bey’e söylediği sözlerde bunun bir göstergesi: · Nihat Bey, böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Aziz Bey’in bu sözlerini Nihat Özdemir’e duyduğu güvenin ifadesi olarak yorumladı, bana konuşmayı aktaranlar. Yıldırım’ın, ‘dostu’nun sözlerinin samimiyetine güvendiğini söylediler.
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'BAŞKANIN KASTETTİĞİ BU DEĞİL' DİYE UYARDIK
Nihat Özdemir-Ali Koç tartışması niye bu kadar tırmandı? Bir dönem birlikte mücadele etmiş iki başkan bir telefon konuşmasıyla bu krizi aşamazlar mıydı? Bu soruları her iki tarafa da ilettim.
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ÖZDEMiR TARAFI
TFF Başkanı’na yakın isimler, Fenerbahçe Yönetimi’nde söz sahibi olan birkaç isimle görüşme yaptıklarını söyledi. Aynı isimler Özdemir’in ifadeleri ile ilgili olarak Fenerbahçe tarafını bilgilendirdiklerini ve Başkan’ın ifadelerinin amacından farklı şekilde yorumlanmamasını istediklerini ve kastının da bu olmadığını dile getirdiklerini ama bir sonuç çıkmadığını söylüyor.
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ALi KOÇ TARAFI
Bu açıklamaların ardından ertesi gün saat 17.00’ye kadar beklediklerini ama bir haber almadıklarını söylüyorlar. Bu tür temas olsaydı bile bunun yeterli olmayacağını, yine de Nihat Bey’in bir açıklamayla bu ifadelerini düzeltmesini isteyeceklerini söylediler.
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BENİM YORUMUM
Bir telefon ile Nihat Özdemir ile Ali Koç konuşabilse bu kriz bu kadar büyümezdi. Ama ne yazık ki Fenerbahçe camiası (Dikkat edin yönetim demiyorum, camia diyorum) iletişim konusunda sürekli sınıfta kalıyor.
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SELİM SOYDAN: NİHAT ÖZDEMİR'İ HARCAMAYIN!
Fenerbahçe'deki bu tartışma ile ilgili düşüncelerini öğrenmek için eski başkanlardan Ali Şen’i aramayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Doğrusu Şen’i bu tartışmada taraf olmaya zorlayacak bir soru sormak, krizi daha da derinleştirmek istemedim. Sonra aklıma Fenerbahçe’de forma giymiş, futbol oynamış, yöneticilik yapmış ve şimdi de Nihat Özdemir Federasyonu’nda Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapan Selim Soydan geldi. Bir yanı tepeden tırnağa Fenerbahçeli, diğer yanı da Nihat Özdemir sevgisi ile dolu. Bu iki duygunun ortasında o ne düşünüyordu:
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- Selim Ağabey nasılsın? Mehmet baksana ortalığa. Nasıl olayım, çok üzülüyorum çok.- Ağabey lafı dolandırmayayım. Bu tartışmada kim haklı? Ben ona bakmam Mehmet. Kimin haklı olduğundan daha çok Fenerbahçe’nin değerlerinin bir bir harcanması beni üzüyor.-Harcanan Nihat Özdemir mi? Sadece o mu? Bu tartışmalar bize neleri, ne değerleri kaybettirdi. Sadettin Saran örneği ortada. Bu kulübe varını yoğunu vermeye hazır Mehmet Ali Aydınlar örneği ortada. Şimdi de Nihat Özdemir... Özdemir, F.Bahçe’nin şike yaptığını bırak söylemeyi, aklının ucundan bile geçirmez. Selim Soydan’ın sözleri bunlar.
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SOYDAN ÇOK HAKLI
Bu tartışma için ben de bir şeyler söylemeliyim... 1- Evet Nihat Özdemir’in seçtiği kelimeler sorunlu. 2- Bu konumdaysanız eğer nereye konuşacağınıza da dikkat etmelisiniz. 3- Ben de Özdemir’in asla Fenerbahçe için “Şike yaptı” ifadesini kullanacağına inanmıyorum. 4- Fenerbahçe Yönetimi ise sosyal medya ve taraftar baskısı altında. 5- Kararlarının tümünü de ne yazık ki bu baskı altında alıyor. 6- Selim Soydan’a katılıyorum. Fenerbahçe değerlerini çok çabuk harcıyor