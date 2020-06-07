Aziz Yıldırım ile Nihat Özdemir telefonda görüştü: 'Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?'

SELİM SOYDAN: NİHAT ÖZDEMİR'İ HARCAMAYIN! Fenerbahçe'deki bu tartışma ile ilgili düşüncelerini öğrenmek için eski başkanlardan Ali Şen’i aramayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Doğrusu Şen’i bu tartışmada taraf olmaya zorlayacak bir soru sormak, krizi daha da derinleştirmek istemedim. Sonra aklıma Fenerbahçe’de forma giymiş, futbol oynamış, yöneticilik yapmış ve şimdi de Nihat Özdemir Federasyonu’nda Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapan Selim Soydan geldi. Bir yanı tepeden tırnağa Fenerbahçeli, diğer yanı da Nihat Özdemir sevgisi ile dolu. Bu iki duygunun ortasında o ne düşünüyordu: