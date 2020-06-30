"Manuel Pellegrini birkaç saat içinde imza atacak"

"FENERBAHÇE'DEN 1 AYDIR HABER ALAMADIM" İlk olarak görüşülen Nenad Bjelica, "Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Bir aydır Fenerbahçe konusunda çok şey yazılıyor. Şimdiye kadar birçok isim çıktı. Neyin doğru olduğunu gerçekten bilmiyorum" demişti.