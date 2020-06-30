"Manuel Pellegrini birkaç saat içinde imza atacak"

Spor Arena Dış Haberler | Ersun Yanal'ın gidişinden bu yana teknik direktör konusunda, bir isimle el sıkışmayan Fenerbahçe yönetimi sezon sonuna kadar takımın başına Tahir Karapınar'ı getirmişti.
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Erol Bulut, Bjelica, Pellegrini, Abdullah Avcı, Rui Vitoria, Blanc, Lucescu gibi birçok ismin konuşulduğu camiada bu karar geçici de olsa şaşkınlıkla karşılanmıştı.
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Fenerbahçe'de gündeme birçok isim gelse de gelecek sezon için halen takımın başında kimin olacağı sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı.
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"FENERBAHÇE'DEN 1 AYDIR HABER ALAMADIM"
İlk olarak görüşülen Nenad Bjelica, "Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Bir aydır Fenerbahçe konusunda çok şey yazılıyor. Şimdiye kadar birçok isim çıktı. Neyin doğru olduğunu gerçekten bilmiyorum" demişti.
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Türk teknik adamlar olarak ise Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı.
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RUI VITORIA, AL NASR'DA KALDI
Listede yer alan bir diğer isim olan Rui Vitoria da geçtiğimiz gün Al Nasr ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
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Fenerbahçe'nin takımın başında görmek istediği Manuel Pellegrini'nin menajeri de "Fenerbahçe ile 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor" ifadelerini kullanmıştı.
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"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE İMZA ATACAK"
Ancak İspanyol basınında Sarı-Lacivertli ekibi üzecek bir haber gündeme geldi.
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CDF gazetesi muhabiri Gonzalo Fouillioux, Pellegrini'nin Real Betis'e imza atmak üzere olduğunu söyledi.
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VALENCIA DA TEKLİF YAPMIŞ
Instagram hesabından açıklama yapan Fouillioux, "Manuel Pellegrini ile Real Betis görüşmelerde sona geldi. Pellegrini birkaç saat içerisinde Betis'e imza atacak" dedi.
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İspanyol basınında Pellegrini'ye Fenerbahçe ve Real Betis'in dışında Albert Celades ile yollarını ayıran Valencia'nın da teklif götürdüğü de ifade edildi.
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"TÜRKİYE'YE GİTME ŞANSI AZ"
La Clave isimli radyonun muhabiri Felipe Bianchi ise "Pellegrini'nin Türkiye'ye gitme şansı az. Betis daha önde" ifadesini kullandı.
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Şilili teknik adam Real Betis'e imza atması durumunda La Liga'daki 4. takımını çalıştıracak.
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Manuel Pellegrini daha önce Villarreal, Real Madrid ve Malaga takımlarını yönetmişti.