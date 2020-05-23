Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu ve Beşiktaş itirafı: 'Hevesim kursağımda kaldı'

Sizi en çok etkileyen futbolcular kimler oldu? Ben oyuncunun sahada antrenör gibi düşünmesini isterim. Emre Belözoğlu ne demek istediğimin tam karşılığıdır. Yeteneği ve disiplini bir yana, sahadaki problem çözme becerisi ve özverisi çok yüksek bir oyuncu olmasıyla, benim için ayrı bir yerdir. Bu kadar yetenekli oyuncular oyunu kendi başlarına çözme yeteneğine sahip olduklarına inanmak isterler. Emre'yi özel yapan budur. Çok iyi bir rol modeldi.