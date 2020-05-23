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GeriFutbol Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu ve Beşiktaş itirafı: 'Hevesim kursağımda kaldı'
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Futbol
Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 11:32,

Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu ve Beşiktaş itirafı: 'Hevesim kursağımda kaldı'

Başakşehir'deki başarılı kariyeri sonrası sezonun başında Beşiktaş ile anlaşan ancak karşılıklı beklentiler gerçekleşmeyince yollarını ayırmak zorunda kalan Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar...

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Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam, corona virüsünün futbol dünyası üzerindeki etkilerini ve siyah-beyazlı kulüpte perde arkasında yaşadıklarını anlattı.

2İşte Abdullah Avcının Sabah Gazetesine verdiği röportaj...
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İşte Abdullah Avcı'nın Sabah Gazetesi'ne verdiği röportaj...

3Salgın sonrası Türkiyede liglerin geleceğinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz
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Salgın sonrası Türkiye'de liglerin geleceğinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?

Bu salgın ne yazık ki beraberinde ağır bir ekonomik kriz getirecek. Kulüpler şirketler gibi anlık değil uzun dönem planlamalar ile yönetilmeye başlanacaktır. Aksi halde ayakta kalamazlar.

4Krizi fırsata dönüştürebilecek kulüpler çıkar mı
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Krizi fırsata dönüştürebilecek kulüpler çıkar mı?

Çıkabilir. Öz kaynak düzenimize dönüş yapıp genç oyuncularımıza çok daha fazla şans verebileceğimiz bir dönem olabilir. Bundesliga'ya baktığınızda, yaş ortalamasının düşük olmasının, takımların gençlere şans vermek konusunda rahat hareket etmesini sağladığını görüyoruz. Ligimizde bu mümkün değil. Büyük bütçeler ile oluşturulan ligde tek başınıza öz kaynak düzenine geçip genç oyuncular ile şampiyon olmayı hedefleyemezsiniz. Genç ve yerli oyunculara daha fazla şans tanınacak bir ortam oluştuğunda, bunu iyi değerlendiren kulüpler tarih yazabilir.

5Sağlık Kurulunun hazırladığı futbola dönüş maddelerini nasıl buldunuz
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Sağlık Kurulu'nun hazırladığı futbola dönüş maddelerini nasıl buldunuz?

Futbolun kendine has büyülü bir duygusu vardır. Sahaya çıktığınız anda topun çekim gücüne yenik düşecek ve nabzınızın yüksek olduğu anlarda risk faktörünü düşünmeyeceksiniz.

6Sürecin Avrupa ile aramızı kapatmak için bir fırsatın oluştuğunu düşünüyor musunuz
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Sürecin Avrupa ile aramızı kapatmak için bir fırsatın oluştuğunu düşünüyor musunuz?

Avrupa ile aramızın kapanma şansının çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Altyapıya gerekli yatırımları yapmadığımız sürece arada fark zaman zaman kapamış gibi görünse de zaman içinde giderek açılacak.

7Beşiktaşta sizin döneminizde olmayan ya da eksik olan şeyleri nasıl tanımlıyorsunuz
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Beşiktaş'ta sizin döneminizde olmayan ya da eksik olan şeyleri nasıl tanımlıyorsunuz?

Çalıştırdığım takımın, savunma yaparken hücumu, hücum yaparken savunmayı düşünebilmesini ve geçişleri iyi yapabilmesini isterim. Beşiktaş'a oynatmak istediğimiz oyun anlayışı da buydu; akıl üzerine kurulu bir sistem. Başakşehir'deki sistemin üzerine bir de taraftar etkisini eklediğimizde, Beşiktaş'ın şanına yakışır bir futbol anlayışı oluşturabileceğimize inanıyorduk.

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Aslında inancımızı hiç kaybetmedik. Ancak geç gelen transferler, maddi düzensizlikler, yapısal ve yönetimsel eksiklikler, sakatlıklar gibi birçok engel ile karşılaştık, sessiz sedasız üstesinden gelmeye çabalarken de kredimizi tükettik. Hücum opsiyonlarının saha yansıması için yüzlerce saat teorik ve pratik antrenmanlar yapmanız gerekir. Bana tanınan süre, buna yeterli olmadı.

9Öz eleştiri yaptığınız zaman keşke dediğiniz bir dönem ya da durum oldu mu Haksızlığa uğradığınızı düşünüyor musunuz
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Öz eleştiri yaptığınız zaman keşke dediğiniz bir dönem ya da durum oldu mu? Haksızlığa uğradığınızı düşünüyor musunuz?

Beşiktaş taraftarını, stadyumun büyülü atmosferini görünce, devrimsel bir iş yapalım, güçlü ve sürekliliği olan, ses getiren bir sistem kuralım istedim.

10HEVESİM KURSAĞIMDA KALDI
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"HEVESİM KURSAĞIMDA KALDI"

Şimdi geriye bakıp düşünüyorum, belki de beklenti bu değil, sadece haftalık galibiyetlerdi. Belki de kulüple bir geçmişim olmadığı için, devrim yapmaya yetecek kadar sürem ve kredim yoktu. Haksızlığa uğramış hissetmiyorum ama hevesim kursağımda kaldı.

11Sizi en çok etkileyen futbolcular kimler oldu
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Sizi en çok etkileyen futbolcular kimler oldu?

Ben oyuncunun sahada antrenör gibi düşünmesini isterim. Emre Belözoğlu ne demek istediğimin tam karşılığıdır. Yeteneği ve disiplini bir yana, sahadaki problem çözme becerisi ve özverisi çok yüksek bir oyuncu olmasıyla, benim için ayrı bir yerdir. Bu kadar yetenekli oyuncular oyunu kendi başlarına çözme yeteneğine sahip olduklarına inanmak isterler. Emre'yi özel yapan budur. Çok iyi bir rol modeldi.

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