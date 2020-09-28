4-1'lik mağlubiyet sonrası Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi!

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde oldu.4-1 kaybedilen Konyaspor maçında oynayan futbolcular, sahada yapılan koşular ve stretching çalışması ile günü tamamladı.Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı.Antrenmanın devamında 5’e 2 top kapma çalışması, kondisyon koşuları ve 1’e 1 mücadelenin yer aldığı çalışmalar yapıldı. Beşiktaş idmanı, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Öte yandan Teknik Direktörü Sergen Yalçın çift kale maçta yeşil takımda yer aldı. Sergen Yalçın'ın antrenmanda maç yapması 'İş başa düştü' yorumlarını beraberinde getirdi.Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş futbol takımı, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 30 Eylül Çarşamba günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.