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GeriFutbol 4-1'lik mağlubiyet sonrası Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi!
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Futbol
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 13:47 | 

4-1'lik mağlubiyet sonrası Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi!

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın antrenmana damga vurdu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

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Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde oldu.

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4-1 kaybedilen Konyaspor maçında oynayan futbolcular, sahada yapılan koşular ve stretching çalışması ile günü tamamladı.

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Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı.

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Antrenmanın devamında 5’e 2 top kapma çalışması, kondisyon koşuları ve 1’e 1 mücadelenin yer aldığı çalışmalar yapıldı.

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Beşiktaş idmanı, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

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Öte yandan Teknik Direktörü Sergen Yalçın çift kale maçta yeşil takımda yer aldı. Sergen Yalçın'ın antrenmanda maç yapması 'İş başa düştü' yorumlarını beraberinde getirdi.

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Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş futbol takımı, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 30 Eylül Çarşamba günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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