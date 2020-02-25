2020 yılına damga vurdular! Galatasaray ve Fenerbahçe...

2020'de henüz 2. ayı geride bırakacağız ama şimdiden tarih yazıldı. Avrupa'nın çeşitli liglerinde derbi serileri yavaş yavaş sonlandı...Portekiz Ligi'nde Braga, tam 66 yıl sonra Benfica'yı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers, Steven Gerrard yönetiminde tam 9 yıl sonra Celtic'i deplasmanda yendi. Bundesliga'da Borussia M'Gladbach, tam 30 yıl aradan sonra Düsseldorf deplasmanından 3 puanla döndü.Galatasaray ise Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe derbisini kazandı ve kötü serisini sonlandırdı. Futbol adına 'çılgın' geçen 2020'de Süper Lig'in de lideri Galatasaray oldu...2020'de çıktığı 6 lig maçını da kazanan Galatasaray, 6'da 6 ile 18 puan aldı ve henüz puan kaybı yaşamadı.Trabzonspor ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı. Sadece Beşiktaş deplasmanında puan kaybeden Trabzonspor'un bir de maçı eksik.Galatasaray ve Trabzonspor'un aksine Fenerbahçe ve Beşiktaş için 2020 pek de iyi bir yıl olmuyor...Beşiktaş, yeni yılda 6 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı, 7 puan topladı. Sergen Yalçın'ın gelişinden sonra hareketlenen Beşiktaş, son haftalardaki futboluyla da ümit veriyor.Fenerbahçe ise aynı Beşiktaş gibi 2020'de 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şubat ayında ise çıktığı 4 maçta sadece ama sadece 1 puan toplayabildi.Yeni yılın en kötü takımı ise Yeni Malatyaspor oldu. Malatya ekibi, çıktığı tüm maçları kaybetti ve 2020'de puan ile tanışamayan tek takım oldu.