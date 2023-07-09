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Galatasaraylı Yunus Akgün'den 'kaptanlık' yorumu ve Arda Güler övgüsü!

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Arda Güler
Galatasaraylı Yunus Akgünden kaptanlık yorumu ve Arda Güler övgüsü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 11:31

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün, sarı-kırmızılıların Avusturya'daki kampında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, Avusturya'da düzenlenen kampta basın mensuplarına konuştu.

İşte Yunus Akgün'ün sözleri;

Kampımız çok güzel başladı. Kampı en iyi şekilde tamamlayıp, Şampiyonlar Lig ön elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Geçen sene çok büyük beklenti vardı benden. Elimden geleni yapıyorum ama benim başarımdan çok takımın başarısı önemli. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetiştim ve şampiyonluk benim en büyük hayalimdi. İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Galatasaray kaptanı olmak çocukken hayalini kurduğum bir şeydi. Hull City maçına kaptan olarak çıktım. Hocama teşekkür ederim

ARDA GÜLER İLE GURUR DUYUYORUZ

ARDA GÜLER'in Real Madrid'e transferi ile hepimiz gurur duyduk. Çok büyük bir oyuncu. Arda'yı hepimiz beğeniyoruz. Önemli olan oralarda kalıp bizi daha da gururlandırması. Onun için hayırlısını diliyorum.

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HER ŞEY YOLUNDA İLERLİYOR

Bizi başarıya götüren en önemli şey arkadaşlığımızdı. Oynadığımız futboldan çok keyif alıyoruz. Şu anda da her şey yolunda ilerliyor. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Arda Güler

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