Osimhen'den Galatasaraylıları sevindirecek transfer yanıtı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Victor Osimhen açıklamalar yaptı.

Rakipten daha iyi oynadıklarını ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Kaan Ayhan, "Kesinlikle İngiliz takımından daha iyi oynadık. Ancak analiz tarafına geldiğimizde son 15 dakika gereksiz bir zorlaştı maç. Tottenham kendisini nasıl Avrupa Ligi'nin favorilerinden görüyorsa biz de öyle görüyoruz. O yüzden kazanmak iyi oldu. Zor maçlar bizi bekliyor. Deplasmanda maçlar zor oluyor Avrupa'da, her zaman istediğiniz gibi oynayamıyorsunuz. Ancak böyle maçlarla birlikte hedeflerimize yaklaşıyoruz. Bu şekilde devam edersek çok ileri gidebiliriz." dedi.

"HEDEF KUPAYI KAZANMAK"

Hedeflerinin Avrupa Ligi'ni kazanmak olduğunu kaydeden Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Ayrıca taraftarımız müthiş bir destek veriyor bize, onların desteği bizim için çok önemli. Çok mutluyuz, çok keyif alıyoruz oynadığımız oyundan, sahada müthiş bir Galatasaray var. Çok farklı bir maç da olabilirdi, belki 6-7... Kaleci inanılmaz toplar çıkardı. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en büyük adaylarından birisi, biz bu performansı vererek bütün Avrupa'ya ne kadar emin adımlarla ilerleyeceğimizi gösterdik. Antrenmanda hocamız yay civarında ikinci topların önemli olduğunu söylüyordu. Bugün de hissettim, önüme geldi top. Daha golü izleyemedim ama çok güzel oturdu ayağıma, böyle devam ederim inşallah. Her maç bizim için önemli, ben de gol atarak katkı sağlamaya devam ederim umarım. Hedefimiz kupayı almak, emin adımlarla devam ediyoruz. Çok iyi giden bir takımımız var. Önümüzde zorlu iki maç var, sonra milli ara var. En büyük adaylardan biri biziz, bunu gösteriyoruz her zaman. İnşallah istediğimiz yerlere gideriz." şeklinde konuştu.

"UMARIM MAURO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİLDİR"

Zor bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Victor Osimhen, "Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım Mauro'nun sakatlığı ciddi değildir. Tottenham'ın iyi oynamasına rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Momentumumuzu sürdürmeliyiz. Her maça tek tek bakmamız gerekiyor, şimdi lig maçına bakmalıyız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve her rakibi önemseyeceğiz. Kalitemizi gösterip birbirimiz için mücadele edeceğiz. Her maç galibiyet için mücadele edeceğiz." dedi.

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

Sezon sonuna kadar Galatasaray'da olduğunu ifade eden Victor Osimhen, "Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray. Ben, Galatasaray'da çok mutluyum" açıklamasını yaptı.