Galatasaraylı yıldızdan tarihi başarı! Osimhen attırdı, en iyiler arasına girdi

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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında da asistlerine devam etti.

Galatasaray'ın Rams Park'ta Tottenham'ı ağırladığı maçta Victor Osimhen'e 2 asist yapan Dries Mertens, 2009-10 sezonunda yeni formatına geçen UEFA Avrupa Ligi'nde Borek Dockal'ın (16) ardından en fazla asist yapan üç isimden biri konumuna geldi.

15 asisti bulunan Dries Mertens, aynı sayıda bulunan Bruno Fernandes ve Juan Mata ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor.

Dries Mertens, Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla maça çıkan oyuncu konumunda.