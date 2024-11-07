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Galatasaraylı yıldızdan tarihi başarı! Osimhen attırdı, en iyiler arasına girdi

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#Galatasaray#Dries Mertens#Avrupa Ligi
Galatasaraylı yıldızdan tarihi başarı Osimhen attırdı, en iyiler arasına girdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 22:27

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Tottenham maçında yaptığı asistlerle Avrupa Ligi'nin en çok asist yapan isimleri arasında girdi.

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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında da asistlerine devam etti.

Galatasaray'ın Rams Park'ta Tottenham'ı ağırladığı maçta Victor Osimhen'e 2 asist yapan Dries Mertens, 2009-10 sezonunda yeni formatına geçen UEFA Avrupa Ligi'nde Borek Dockal'ın (16) ardından en fazla asist yapan üç isimden biri konumuna geldi.

15 asisti bulunan Dries Mertens, aynı sayıda bulunan Bruno Fernandes ve Juan Mata ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor.

Dries Mertens, Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla maça çıkan oyuncu konumunda.

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#Galatasaray#Dries Mertens#Avrupa Ligi

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