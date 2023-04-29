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Galatasaraylı Sacha Boey'e övgü: Arsenal'e mükemmel uyum sağlar

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#Galatasaray#Boey#Süper Lig
Galatasaraylı Sacha Boeye övgü: Arsenale mükemmel uyum sağlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

Arsenal'in eski sağ beki Sagna, Galatasaraylı futbolcuya övgülerde bulundu.

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7 sene Arsenal’de forma giyen Fransız sağ bek Bacary Sagna, Galatasaraylı Sacha Boey’in İngiliz ekibine mükemmel uyum sağlayacağını düşündüğü söyledi.

Sarı kırmızılıların 2021 yazında Rennes’den 1 milyon 150 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcunun adı Londra ekibi ile anılırken Sagna iddialarla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı:

GERÇEKTEN BEĞENİYORUM

Galatasaray'dan Sacha Boey, gerçekten beğendiğim bir oyuncu. Arsenal’e mükemmel uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ben de bir sağ bek olarak, onun harika olduğunu düşündüğümü söylemeliyim. Eminim, birçok kulübün aklında Sacha Boey ile sözleşme imzalamak vardır.”

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#Galatasaray#Boey#Süper Lig

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