Galatasaraylı Sacha Boey, 2 yılda 7'ye katladı!

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Ne Mauro İcardi ne de takıma yeni katılan dünyaca ünlü yıldızlar Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tete, Tonguy Ndombele, Davinson Sanchez... Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un bu sezon en çok güvendiği oyuncu, kaleci Fernando Muslera dışında Sacha Boey oldu. Kamerun asıllı Fransız yıldız bu sezon Muslera ile birlikte 7’si Şampiyonlar Ligi, 6’sı Süper Lig olmak üzere 13 maçın tamamanda 11’de yer alıp 90 dakika sahada kalan tek futbolcu olarak öne çıktı.

İstenmiyordu, vazgeçilmez oldu

Geçen sezonki performansının ardından, başta Arsenal olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer etmek istediği Sacha Boey, bir dönem istenmeyen adamken çalışkanlığı ve azmi ile Buruk’un vazgeçilmezi oldu. 23 yaşındaki oyuncu için bu seviyeye ulaşmak tabii ki hiç kolay olmadı. Fatih Terim döneminde 1 milyon 150 bin Euro’ya Rennes’den transfer edilen Boey ilk yıl beklentileri karşılaşamazken sakatlıklar hoca değişikliği ile sıkıntılı geçen sezonda sadece 19 resmi maçta forma giydi.

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Torrent'in ifadelerini boşa çıkardı

Galatasaray'ın 2021-22’yi 13. sırada bitirmesine engel olamayan Domenec Torrent’in bıraktığı raporda Boey için “Futbolcu değil” ifadeleri kullanması büyük tartışmalara neden olmuştu. Ancak Torrent’in ‘futbolcu değil’ dediği Boey sezon öncesi kampına götürülmemesine rağmen geçen yılki şampiyonluğun en önemli figürlerinden oldu. Geldiğinde 2.5 milyon Euro olan değerini 17 milyon Euro’ya çıkaran genç oyuncuyla Galatasaray, şimdi 25 milyon Euro serbest kalma maddesi içeren yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.