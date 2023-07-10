×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaraylı oyuncu Olimpiu Morutan'a Süper Lig'den talipler var

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Olimpiu Morutan#Süper Lig
Galatasaraylı oyuncu Olimpiu Morutana Süper Ligden talipler var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 18:38

Galatasaray'ın geçen sezon İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'a, Süper Lig ekiplerinden talip çıktı.

Haberin Devamı

İtalya Serie B ekibi Pisa'daki kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Galatasaray'a geri dönen Olimpiu Morutan'ın talipleri giderek artıyor.

SÜPER LİG'DEN 2 TALİP VAR

Daha önce adı İtalyan ekipleriyle anılan Rumen futbolcuya Süper Lig'den de talipler çıktı.

Sporx'in haberine göre; SÜPER LİG ekipleri Konyaspor ve Pendikspor, Morutan için nabız yokladı.

OKAN BURUK GÖRMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Morutan'ı Avusturya kampında görmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu nedenle 24 yaşındaki futbolcu için acele etmiyor.

KAMP SONRASI BELLİ OLACAK

Okan Buruk'un Avusturya kampı sonrası Morutan ile ilgili vereceği kararın ardından genç futbolcunun geleceği netlik kazanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Olimpiu Morutan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü
Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol