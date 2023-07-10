Galatasaraylı oyuncu Olimpiu Morutan'a Süper Lig'den talipler var

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İtalya Serie B ekibi Pisa'daki kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Galatasaray'a geri dönen Olimpiu Morutan'ın talipleri giderek artıyor.

SÜPER LİG'DEN 2 TALİP VAR

Daha önce adı İtalyan ekipleriyle anılan Rumen futbolcuya Süper Lig'den de talipler çıktı.

Sporx'in haberine göre; SÜPER LİG ekipleri Konyaspor ve Pendikspor, Morutan için nabız yokladı.

OKAN BURUK GÖRMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Morutan'ı Avusturya kampında görmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu nedenle 24 yaşındaki futbolcu için acele etmiyor.

KAMP SONRASI BELLİ OLACAK

Okan Buruk'un Avusturya kampı sonrası Morutan ile ilgili vereceği kararın ardından genç futbolcunun geleceği netlik kazanacak.