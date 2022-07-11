Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den Fatih Terim, Okan Buruk ve transfer yorumu!

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Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

İşte Omar'ın açıklamaları;

Fatih Terim her zaman benim için özel bir insan olarak kalacak. Bana verdiği sevgiyi anlatması imkansız

HAALAND GELSEYDİ...

Erling Haaland, Fatih Terim'in istediği dönemde Galatasaray'a gelseydi, yine büyük oyuncu olurdu. Türkiye'de bu golleri atsaydı, yine takımlar görürdü ve ilgi çekerdi. O bir gol makinesi, inanılmaz. Eminim ki Türkiye'den de Avrupa devlerine giderdi

SOLBAKKEN, SORLOTH VE BOTHEIM

Galatasaray'la ilgili nasıl bir kulüp diye sorular soruyorlar. Ne kadar büyük ve inanılmaz bir kulüp olduğunu anlatıyorum. Onlar için Galatasaray'da oynamak onur olur. Bu formayı giymenin ne kadar büyük bir onur olduğunu konuştuk

YÖNETMEYİ ÇOK İYİ BİLİYOR

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Okan Buruk inanılmaz karakterli bir insan. Oyuncuları yönetmeyi çok iyi biliyor. Ne tarz bir taktik istediğini çok iyi biliyor. Net bir planı var. Bence iyi görünüyor. Her şeyi doğru şekilde yapmak için hazırlanmış bir ortam olarak görüyorum

ÇOK ZOR BİR DÖNEMDİ

Mental olarak çok zor bir dönemdi. Hayal etmeye çalışabilirsiniz ama aynı durumda olmadan anlayamazsınız. Umutsuz düşüncelerin benimle kalmalarına izin vermedim. Kendime inanmaya devam ettim. Yeniden canlanmış hissediyorum.

MARCAO'YA ÜZÜLDÜM

Çok önemli ve büyük bir oyuncu oldu. Onun için mutluyum ama bizim için üzgünüm diyorum. Her zaman iyi oyuncuların takımında olmasını istersin ama takım arkadaşım Galatasaray'dan sonra baişka bir yere adım attığı için onun için mutluyum. Oyuncular gelir gider tabii. Eminim ki hocamız net bir plana sahip, hangi oyunculara ihtiyaç, nasıl bir takım kuracak ve sezon başladığında da doğru takıma sahip olacağız mücadele edebilmek için