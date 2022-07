Son Dakika: Marcao'dan Sevilla'ya 5 yıllık imza! Sözleşmenin mali detayları KAP'a bildirildi...

Haberin Devamı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerini başarılı şekilde geçen 26 yaşındaki oyuncunun kendisini 5 yıllığına Sevilla'ya bağlayan mukaveleye imza attığı kaydedildi.

Galatasaray'a 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olan Marcao, sarı kırmızılı kulüpte 3 kupa sevinci yaşarken görev aldığı 140 karşılaşmada 2 gol atma başarısı göstermişti.

SÖZLEŞMENİN MADDİ DETAYLARI NASIL?

Galatasaray, Marcao'nun bonuslarla birlikte 15 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu ve ayrıca bir sonraki satış ya da kiralama bedelinin karından %10 pay alacağını açıkladı.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY'DAN MARCAO'YA VEDA

"Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler."