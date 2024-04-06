Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nin yeni durağı belli oluyor!

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Galatasaray’ın, Şubat 2023’te Roma’dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, gösterdiği performansın ardından kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın yolunu tutmuştu.

Sözleşmede yer alan maddelere göre Ada ekibi, genç oyuncuyu bonservisiyle almak isterse, Cim Bom’a 22.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca kontratta 15.5 milyon Euro da şarta bağlı bonuslar bulunuyor

Son dönemde form tuttu

Sezon başında pek süre bulamayan Zaniolo, son dönemde ise form tuttu. Buna göre Aston Villa’nın, İtalyan yıldızın bonservisini alma ihtimali arttı. Ancak yine de son karar sezon sonunda verilecek.

Fanatik'in haberine göre; Bu doğrultuda 24 yaşındaki oyuncunun, son haftalarda göstereceği performans kaderini belirleyecek. 34 maçta 3 gole imza atan Zaniolo da kariyerini Ada’da sürdürmeye sıcak bakıyor.

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Ancak aksi bir ihtimalde ise daha önce konuşulduğu gibi Aslan’ın önünde iki seçenek var.

İlki, Zaniolo’nun opsiyonu kullanılmaz ise kariyerini Galatasaray’da sürdürecek. Diğer alternatif ise genç futbolcunun en az 20 milyon Euro gibi bir bedelle satılması.