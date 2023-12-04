Galatasaraylı Mauro Icardi'den Türk bayrağı açıklaması! "Bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz..."

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Türkiye’de kendisinin ve ailesinin gördüğü sevgiden söz eden Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, "En küçüğünden en büyüğüne kadar Türk halkından aldığım sevgiyi hep içimde taşıyorum ve bunu geri vermek istiyorum. Bunu tüm ailem hissediyor. 7 yaşındaki çocuğuma bile sokakta sevgi gösteriliyor. Ben de sosyal ortamda, sahada, her yerde sevgi görüyorum. Elimdeki Türk bayrağıyla, ay yıldızı her yerde taşıyarak, bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz. Aldığımız, kalbimizde taşıdığımız tüm bu sevgiyi bir şekilde futbolun dışında da göstermek istiyoruz" diye konuştu.