Süper Lig'in tozunu attıran Erencan Yardımcı Galatasaray'a! | Transfer Haberleri

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Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve şu anda kiralık olarak Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı gösterdiği performasla dikkatleri çekiyor.

Bu sezon 5 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki forvet için transfer iddiaları da konuşulmaya başlandı. Sezon sonunda transfer yapması beklenen 1,88 boyundaki futbolcu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da "Erencan'ı takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Genç yıldızın Eyüpspor ile olan kontratında eski kulübü Galatasaray'ın geri alma maddesi bulunmuyor. Ancak iki tarafın olası bir transfer konusunda sözlü olarak anlaşma sağladığı ve genç oyuncunun transferi için önceliğin Galatasaray'da olacağı iddia ediliyor.

Halil Dervişoğlu'ndan beklediği verimi alamayan sarı kırmızılılar, bu pozisyon için Erencan Yardımcı'yı düşünüyor.

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HÜLLE TRANSFERİ DENİLMİŞTİ...

Galatasaray'dan 4 milyon 200 bin TL bonservis bedeliyle o dönem 2. Lig'de yer alan Eyüpspor'a giden ve 'hülle' yoluyla transfer olduğu iddialarıyla sporun ana gündem maddesi olan Erencan Yardımcı'ya Süper Lig'den birçok takım resmen talip olmuştu.

Farioli, çıplak gözle izleyip çok beğendiği oyuncuyu yönetimden talep ederken Alanyaspor, Erencan'ı 6 aylığına kiralamıştı.

FARİOLİ HAZIRLIK MAÇINDA ÇOK BEĞENDİ, ÖMER ERDOĞAN DA SORDU

Şampiyonluk için yarışmacı ve tecrübeli bir takım kuran Eyüpspor'da bir senelik periyotta yeterli süreyi alamasa da Erencan, yeteneğini hazırlık maçları ve rotasyon oyuncularının sahada olduğu Türkiye Kupası mücadelelerinde gösterdi.

Süper Lig'de o dönem Karagümrük'ü çalıştıran Farioli ve Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan oyuncuyu izlemeye aldı. Farioli, sezon öncesi Antalya'da oynanan Karagümrük-Eyüpspor hazırlık maçında geniş alandaki performansıyla göz dolduran ve çabukluğunu kullanıp iki gol birden atan Erencan Yardımcı'yı çok beğendi.