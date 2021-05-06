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GeriFutbol Galatasaraylı Marcao'dan Beşiktaş derbisi yorumu! 'Sabırlı olmalıyız'
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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2021 - 18:36 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı Marcao'dan Beşiktaş derbisi yorumu! 'Sabırlı olmalıyız'

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Galatasaraylı Marcao'dan Beşiktaş derbisi yorumu! 'Sabırlı olmalıyız'

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Marcao, kulüp televizyonuna konuştu.

İşte Marcao'nun sözleri;

Beşiktaş maçı çok zor. Hocamız bizi çok iyi bir şekilde hazırlıyor, taktiksel anlamda, oyun anlamında. Çok zeki olmamız gereken, aklımızı maksimum kullanmamız gereken ve sabırlı oynamamız gereken bir maç. Umarım güzel bir neticeyle ayrılacağız."

İNANILMAZ MUTLUYUM

İnanılmaz mutluyum, Allah'a şükürler olsun ki böyle büyük bir camiada 100. maça çıkma şerefine ulaşacağım. Geldiğim ilk günden beri hedefim her maçta oynayıp takımıma maksimum seviyede yardım edebilmekti. Bugüne kadar başardım, umarım oynar ve 100. maçımı tamamlarım.

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