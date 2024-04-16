Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere 'ayet' ile cevap: 'Rabbin için sabret'

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan müsabakada rakibini 4-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, galibiyet sonrasında kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"RABBİN HATRINA SABRET"

Maçın devre arasında oyundan alınan ve son dönemde eleştirilerin hedefinde yer alan milli futbolcu paylaşımında Müdessir Suresi 7. Ayet'ten bir alıntı yaptı. Aktürkoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Allah imtihan ediyor ve diyor ki; seni öyle bir imtihan edeceğim ki yıpratacağım, çok üzüleceksin, bunalacaksın ama isyan etme! Bak, bu imtihanı geç; sana öyle güzellikler, öyle bolluklar vereceğim ki her şeyi unutacaksın. 'Veli Rabbike Fasbir.' Rabbin hatrına sabret."

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.