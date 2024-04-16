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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere 'ayet' ile cevap: 'Rabbin için sabret'

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#GALATASARAY#Kerem Aktürkoğlu#Alanyaspor
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlundan eleştirilere ayet ile cevap: Rabbin için sabret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 10:19

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan müsabakada rakibini 4-0 mağlup etti.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, galibiyet sonrasında kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"RABBİN HATRINA SABRET"

Maçın devre arasında oyundan alınan ve son dönemde eleştirilerin hedefinde yer alan milli futbolcu paylaşımında Müdessir Suresi 7. Ayet'ten bir alıntı yaptı. Aktürkoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Allah imtihan ediyor ve diyor ki; seni öyle bir imtihan edeceğim ki yıpratacağım, çok üzüleceksin, bunalacaksın ama isyan etme! Bak, bu imtihanı geç; sana öyle güzellikler, öyle bolluklar vereceğim ki her şeyi unutacaksın. 'Veli Rabbike Fasbir.' Rabbin hatrına sabret."

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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlundan eleştirilere ayet ile cevap: Rabbin için sabret

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Kerem Aktürkoğlu#Alanyaspor

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