Galatasaraylı Hakim Ziyech'e 37.5 milyon Euro'luk çılgın teklif

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Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı ekipte son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sarı kırmızılılarda ücretsiz şekilde satın alma opsiyonu bulunan Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan'dan talip çıktığı öne sürüldü.

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna dev bir teklif yaptı.

Al-Shabab'ın, Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon Euro net maaş önerdiği öne sürüldü.

Suudi ekibi, yaz transfer döneminde Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş ancak sağlık kontrolleri sonrası transferden vazgeçmişti.

Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda toplamda 20 resmi maça çıktı. Yıldız oyuncu 6 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist katkısı yaptı.