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Galatasaraylı Hakim Ziyech'e 37.5 milyon Euro'luk çılgın teklif

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#Transfer#Galatasaray#Hakim Ziyech
Galatasaraylı Hakim Ziyeche 37.5 milyon Euroluk çılgın teklif
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 22:19

Galatasaray'da son dönemde performansını yukarıya çeken Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan reddedilemeyecek bir teklif geldi.

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Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı ekipte son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sarı kırmızılılarda ücretsiz şekilde satın alma opsiyonu bulunan Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan'dan talip çıktığı öne sürüldü.

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna dev bir teklif yaptı.

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Al-Shabab'ın, Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon Euro net maaş önerdiği öne sürüldü.

Suudi ekibi, yaz transfer döneminde Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş ancak sağlık kontrolleri sonrası transferden vazgeçmişti.

Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda toplamda 20 resmi maça çıktı. Yıldız oyuncu 6 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist katkısı yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Hakim Ziyech

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