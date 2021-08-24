MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaraylı golcü Radamel Falcao'ya milli davet
GeriFutbol Galatasaraylı golcü Radamel Falcao'ya milli davet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı golcü Radamel Falcao'ya milli davet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaraylı yıldız Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı’nın Dünya Kupası Eleme maçları kadrosuna davet edildi.

Radamel Falcao, Kolombiya'nın eylülde oynayacağı Bolivya, Paraguay ve Şili maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

Sarı kırmızılılarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan ve maliyetinden ötürü takımda düşünülmeyen 35 yaşındaki golcünün ayrılması bekleniyor.

Falcao, Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Hatayspor maçının kadrosuna dahil edilmezken bugünkü idmanda yer almıştı.

Falcao, milli takım formasıyla 91 maçta 35 gol attı.

Galatasaraylı golcü Radamel Falcaoya milli davet

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi