Galatasaraylı golcü Radamel Falcao'ya milli davet
Galatasaraylı yıldız Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı’nın Dünya Kupası Eleme maçları kadrosuna davet edildi.
Radamel Falcao, Kolombiya'nın eylülde oynayacağı Bolivya, Paraguay ve Şili maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.
Sarı kırmızılılarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan ve maliyetinden ötürü takımda düşünülmeyen 35 yaşındaki golcünün ayrılması bekleniyor.
Falcao, Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Hatayspor maçının kadrosuna dahil edilmezken bugünkü idmanda yer almıştı.
Falcao, milli takım formasıyla 91 maçta 35 gol attı.
Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...