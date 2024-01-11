Galatasaraylı futbolculardan maç sonu 'şampiyonluk' mesajı! 'Taraftarımız şüpheye düşmesin'

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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı - kırmızılılarda futbolcular Kerem Demirbay, Ali Turap Bülbül ve Dries Mertens, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

DEMİRBAY: "ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORUZ"



İlk olarak mikrofon başına gelen ve Galatasaray'ın maçtaki golünü kaydetmiş olan Kerem Demirbay, "Rahmetli kardeşimiz Ahmet Çalık için siyah formayı giydik. Puan kaybettik, 1 puanla eve gidiyoruz. Bizim için yeterli değil ama sezon daha uzun ve şampiyonluğa gidiyoruz. Kesinlikle inanıyoruz bu şampiyonluğa. Yolumuz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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ALİ TURAP BÜLBÜL: "TARAFTARLARIMIZ ŞÜPHEYE DÜŞMESİN"

Sarı - kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de forma giyen 2005 doğumlu Ali Turap Bülbül ise "İlk 11'de beni oynatıp, şans veren Okan hocama teşekkür ederim. Kazanmak istiyorduk, son dakikadaki golden dolayı puan kaybettik. Ancak taraftarımız şüpheye düşmesin, geçen seneki gibi çok çalışıp şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.

MERTENS: "BİZE ZORLUK ÇIKARDILAR"

Sivasspor'un oyun sisteminin kendilerine zorluk çıkardığını söyleyen Dries Mertens, "Biz Galatasaray olarak her zaman kazanmak için oynuyoruz. 2 puan kaybetmek yazık oldu. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı fırsatları değerlendiremedik ve berabere kaldık. Açıkçası ilk yarıya baktığınız zaman iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sene Galatasaray tarihinin en çok puan kazanan takımıydık. Bugün maç kolay değildi. Saha iyi değildi. Uzun top oynadılar. Bu da bize zorluk çıkardı." şeklinde konuştu.