Galatasaraylı futbolcu galibiyet sonrası konuştu: "Oynanan oyundan mutlu değiliz"

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Mücadeleyi değerlendiren Olimpiu Morutan, "Daha kolay bir maç çıkarabilirdik, ilk devre birkaç pozisyon yakaladık. İkinci devre biraz zorlandık ama kazandığımız için çok mutluyum. Herhalde geriye çok çekildik, daha çok hücum etmemiz gerekiyordu. Yine de kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

"OYNANAN OYUNDAN MUTLU DEĞİLİZ"

Oynadıkları oyundan memnun olmadıklarını kaydeden Yedlin ise "Aldığımız 3 puandan mutluyuz ama oynanan oyundan mutlu olduğumuz söylenemez. İkinci yarıda topun hakimiyetini rakibe bıraktık. 12. adamımıza teşekkürler, devamlı bizimle birlikteler, rakip için işleri zorlaştırıyorlar. Rakibimizin puan kaybı oldu, bu 3 puandan mutluyuz ama oynanan oyundan memnun olduğumuz söylenemez" diye konuştu.