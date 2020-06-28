Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Başakşehir maçı yorumu: 'Çok üzgünüz'

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Emre Akbaba, maçın ardından konuştu.

İşte Emre Akbaba'nın açıklamaları;

Maça çok iyi hazırlanmıştık. Direkt rakibimiz olan bir takıma karşı kazanmamız gerekiyordu, 2 puan bıraktığımız için çok üzgünüz.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Çok önemli oyuncular eksik, hepsi de çok kaliteli oyuncular ama her oyuncu elinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyor. Takımımıza katkı vermek için elimizden geleni yaptık."