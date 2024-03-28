Galatasaraylı Carlos Vinicius'tan Okan Buruk'a övgüler ve Mitroglou itirafı: 'Çalışması kolay biri!' | 'Golü açıp izledim'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış halinde olan Galatasaray'ın devre arasında Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, önemli açıklamalarda bulundu.

GSTV'ye konuşan Brezilyalı futbolcu; takım içindeki atmosfer, teknik direktör Okan Buruk ve şampiyonluk hedefi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Vinicius'un sözleri;

"NE KADAR BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUMUZU ANLADIM"

"Bana gelen bütün mesajlar beni mutlu etti. Dünyanın her tarafından doğum günüm için tebrik mesajları aldım. Çok teşekkür ederim. Buraya daha gelmeden önce taraftarların etkisini ve sevgisini hissetmeye başlamıştım. Geldikten sonra da bana gösterdikleri ilgi, alaka, kurduğumuz pozitif ilişki çok yardımcı oldu. Kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlamış oldum. Geldiğim günden bu yana güzel bir ilişki kurduk, bu bize güç veriyor."

Haberin Devamı

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Sadece Portekizce değil, İngilizce de iletişim kuruyoruz takımla. Ne kadar ilişkide bulunursak, bir arada durursak hedefimize daha yakın oluruz. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Bu da bizim grubumuzu daha güçlü, daha yakın kılan şey. Başarıya bu şekilde ulaşacağımızı biliyoruz."

"MITROGLOU MESAJLARI ALDIM"

"Kasımpaşa maçındaki golümden sonra çok mesaj aldım. Mitroglou'nun golüne benziyor diyenler çok fazlaydı. Ben de açıp bakmak durumunda kaldım. Onun Galatasaray'ı şampiyon yapan bir gol olduğunu gördüm. Umarım Kasımpaşa maçındaki gol de bizi şampiyon yapar. Sadece o golle şampiyon olunmadığını, bütün takımın çabasıyla şampiyon olunduğunu biliyorum."

"OKAN BURUK İLE ÇALIŞMASI KOLAY"

"Beraber çalışması kolay biri Okan Hoca. O da üst düzey seviyede futbol oynadığı için bize nasıl davranacağını çok iyi biliyor. İyi bir kalbe sahip. İyi bir hoca olmanın birinci şartı bence iyi bir kalbe sahip olmaktır. Bizi çok iyi anlıyor, ihtiyacımızı anlayarak bize liderlik ediyor. Onun liderliğinde şampiyon olabileceğimize inanıyoruz."

Haberin Devamı

"LİGİ EN TEPEDE BİTİRECEĞİZ"

"Tabii ki ilk hedefimiz ilk lig maçımız. Hep önümüzdeki ilk maça bakıyoruz. Hedefimiz derbiden önce oynayacağımız ilk maç. Sezonun bitmesine çok az kaldı. Bir arada durursak, güçlü olursak ki çok güçlü olduğumuzu her seferinde gösterdik, bu şekilde şampiyon olup ligi en tepede bitireceğiz."