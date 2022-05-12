Galatasaray'la adı anılan Axel Witsel için Borussia Dortmund kararını verdi! Diğer adaylar ve seçim öncesi...

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Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'in sezon sonunda Alman deviyle olan sözleşmesi sona erecek.

Sezon boyunca orta saha konusunda sıkıntılar yaşayan ve yeni transferlerden de istediği verimi alamayan Galatasaray'a Axel Witsel'in önerildiği iddia edildi.

DORTMUND CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Belçikalı yıldızın sarı kırmızılılara sıcak baktığı ancak yaşı ve 3 milyon avroluk maaşı nedeniyle karar verilmediği belirtilirken Dormund cephesinden açıklama geldi.

"KENDİSİNE VEDA EDECEĞİZ"

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, 33 yaşındaki Axel Witsel'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

Marco Rose düzenlediği basın toplantısında, Witsel ile sözleşme uzatmama kararı aldıklarını duyururken, "Axel Witsel harika bir oyuncu. Bizim için çok önemli maçlar oynadı. Ancak sözleşmesini uzatmama kararı aldık. Cumartesi günü de kendisine veda edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Belçika Milli takımı ile 120 maçta görev yapan Witsel, Dortmund'da ise bugüne kadar 144 maçta forma giyerken 13 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

AXEL WİTSEL'İN KARİYERİ

Axel Witsel hem 8 hem de 6 numara oynayabiliyor. 33 yaşındaki oyuncu, Standard Liege'de yıldızı parladıktan sonra Benfica'ya Transfer oldu. 1 sezon sonra da Portekiz'den 40 milyon Euro'ya Zenit'e geçen Belçikalı 5 yıl burada forma giydi. Juventus'un reddederek 18 milyon Euro yıllık ücret karşılığında 3 Ocak 2017'de Çin ekibi Tianjin Quanjian'a transfer olan yıldız oyuncu, burada 1.5 sezon forma giydikten sonra Borussia Dortmund'a geçti.

ELNENY VE XEKA İDDİALARI

Galatasaray'ın gündemine daha önce iki başka orta saha daha gelmişti.

6 numarada problem yaşayan sarı-kırmızılıların önceliğini bu bölgeye verdiği ve o bölgeye 'Fernando Reges' gibi bir isim aradığı belirtilmişti.

Galatasaray'ın bu bölge için önceliğinin Muhammed Elneny olduğu ve Arsenal'in bu konudaki tavrının beklendiği öne sürülmüştü. Arsenal'in yeni sözleşme vermemesi durumunda sarı-kırmızılıların devreye gireceği ve Elneny'ye sözleşme önereceği ifade edilmişti.

Galatasaray'ın gündemindeki diğer ismin ise Lille'in Portekizli orta sahası Xeka olduğu kaydedilmişti. Xeka'nın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ancak menajerinin imza parası olarak 2 milyon Euro istemesinin bu transferde pürüz olduğu öne sürülmüştü.

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GALATASARAY'DA TRANSFER BİLİNMEZİ

Witsel'in adı Galatasaray ile anılmasına karşın sarı-kırmızılıları bekleyen seçim süreci sebebiyle nasıl bir yol izleneceği tam olarak bilinmiyor.

CAMPOS DA AYRILIĞINI DUYURDU

Galatasaray'da Burak Elmas'ın danışması olarak görev yaptığı bilinen, geride kalan dönemde İstanbul'a gelerek Sarı-kırmızılı takımın maçlarını Elmas ile birlikte izleyen Fransız futbol adamı Luis Campos, Sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıkladı.

Campos, yaptığı açıklamada, "Maalesef kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle gelecek sezon için yaptığımız detaylı planlamada öngörülen adımları atabileceğimiz koşulların oluşamadığını düşünüyorum. Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ancak bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamıza ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır" ifadelerini kullandı.