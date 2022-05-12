Son dakika: Luis Campos Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu! 'Maalesef' diyerek başladığı açıklamada Türk futbolu için çarpıcı tespitler...

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Galatasaray’da başkan Burak Elmas’ın daveti ile ocak ayında İstanbul’a gelen ve danışmanlık görevi konusunda adı geçen Luis Campos, yayımladığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıkladı.

Campos, yaptığı açıklamada, "Maalesef kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle gelecek sezon için yaptığımız detaylı planlamada öngörülen adımları atabileceğimiz koşulların oluşamadığını düşünüyorum. Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ancak bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamıza ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın daveti ile 19 Ocak’ta İstanbul’a gelen ve danışmanlık görevi ile sarı-kırmızılı kulüpte yer alması planlanan 57 yaşındaki Portekizli sportif direktör Luis Campos, yayımladığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıkladı. Kulübün içerisinde bulunduğu belirsizliğe ve istikrarsızlığa vurgu yapan Campos, hedeflere ulaşmak için önlerinde kısıtlamalar oluştuğunu ifade etti.

"PLANIN SON AŞAMASI 1 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAKTI"

Konuyla ilgili olarak bir açıklama paylaşan tecrübeli sportif direktör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Galatasaray, Türk ulusunun tarihini temsil eden ve dünyada marka olan muazzam bir kulüp. Bu nedenle 2022/2023 sezonunda başlaması düşünülen yeni ve iddialı projenin oluşturulmasıyla ilgili Başkan Burak Elmas'ın sunduğu teklifi büyük bir heves ve arzuyla kabul ettim. Planın ilk aşaması (Şubat ayı başında), en iyi teknik profesyonellerin atanmasıyla birlikte organizasyonun yeniden yapılanmasını içeriyordu. Amaç, gelecek sezona hazırlanmak için olabildiğince fazla bilgi toplayıp analiz etmekti. Planın son aşaması ise 1 Haziran'da başlayacak ve bu aşama benim doğrudan müdahalemin başlayacağı zaman olacaktı. Maalesef kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle gelecek sezon için yaptığımız detaylı planlamada öngörülen adımları atabileceğimiz koşulların oluşamadığını düşünüyorum.

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"YOK SAYAMAYACAĞIM KISITLAR OLUŞTU"

Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ancak bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamıza ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır. Sonuç olarak kulübün spor danışmanı olarak sözleşme imzalamayacağımı hem kulübümle spor kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldım. Başkan Burak Elmas ve yönetim ekibine bana duydukları güven için teşekkür ederim. Galatasaray'ın sportif projesini değiştirip modernleştirmek gösterdikleri çabadan dolayı onları tebrik ederim. Son olarak teknik direktör Domenec Torrent'e ve ekibine bağlılıklarından dolayı takdirlerimi sunarım ve kendilerine başarıları dilerim. Bu deneyim sayesinde Galatasaray kulübünün mistik ve büyük yapısını tanıma şansım oldu.

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CAMPOS'TAN TÜRK FUTBOLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Türk futbolunda yer aldığım aylar daha önceden de sahip olduğum bazı hususları yerinde görmeme sebep oldu:



-Çok fazla iyi oyuncu ve genç yetenek var;



-Çok yetkin antrenörler var;



-Çok tutkulu taraftarlar var ve bu taraftarlar olağandışı ve neredeyse eşsiz bir şekilde kulüplerini bir deve dönüştürüyorlar.



Türk futbolunun dünya futbolunda seçkin bir yerde olmadığını bilerek ve hak ettiği yerde olabilmesi için bir şey yapamadan gitmek beni üzüyor.



İyi şanslar GALA."

Sportif direktörlüğe Sensibile'yi önermişti

Burak Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Campos, Galatasaray'da sportif direktörlük görevi için PAsquale Sensibile'yi önermiş ve Sensibile Sarı-kırmızılı takımda göreve başlamıştı.

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İsmi Celta Vigo ile anılmıştı

Campos'un Galatasaray'daki görevine başladığı günlerde transfer haberleriyle ünlü Fabrizio Romano, Fransız futbol adamının Celta Vigo'nun sportif direktörü olacağını iddia etmişti.

LUİS CAMPOS KİMDİR?



Tam adı Luis Filipe Hipolito Reis Pedrosa Campos olan, Luis Campos adıyla bilinen teknik adam, 6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende ilinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine teknik direktör olarak ülkesinde başlayan Campos, Leiria, Esposende, Desportivo Aves, Esposende, Leça, Penafiel, Gil Vicente, Vitoria Setubal, Varzim ve Beira-Mar'da görev aldı.

Esasında UEFA Pro Lisans sahibi bir teknik direktör olan Campos, Portekiz’de vasat takımlarda çalıştıktan sonra 2004’te dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes için futbolcu izlemeye başladı. Dünyanın dört bir yanında oyuncu araştırması yapan Campos, 2012’de Jose Mourinho’nun isteği üzerine Real Madrid’de scout şefi oldu; bir yıl sonra da Monaco Kulübü’nde transfer operasyonlarının başına getirildi.

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Monaco’da çalıştığı 4 yılda kendisinin keşfedip toplam 142.75 milyon Euro maliyetle transfer ettiği Martial, Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Kondogbia, James Rodriguez, Ronny Lopes, Carillo ve Saint-Maximin, toplam 480 milyon Euro’ya satıldı. Monaco’ya transferden 337,25 milyon Euro kazandıran Campos, 2017’de Lille Kulübü’ne sportif direktör oldu.

Hünerlerini burada da gösteren Luis Campos’un toplam 54.9 milyon Euro’ya transfer ettiği Nicolas Pepe, Osimhen, Leao, De Preville, Mendes ve Malcuit 225.4 milyon Euro’ya satıldı ve kulüp 170.5 milyon Euro kâr etti. Türkiye’den Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı’yı da Lille’e götüren Campos, Aralık 2020’de Fransız kulübünden ayrıdı.

Fatih Terim ile yollarını ayıran ve Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'da başkan Burak Elmas, danışman olarak Campos ile çalıştı.