Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray'a 3. kez dönen Henry Onyekuru'nun menajeri, ESPN'e yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den de teklif aldıklarını söyledi.

TEKLİF YAPTI

Galatasaray ile birlikte teklif yapan kulüpleri sıralayan d'Avila, "Fransa'dan Rennes, Belçika'dan Anderlecht, Almanya'dan Augsburg, Rusya'dan CSKA Moskova ile Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe de teklifte bulundu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a tekrar imza atan Henry Onyekuru da sarı-kırmızılı kulübü seçmesinin nedenlerini ve transfer sürecini anlattı.

BU NEDENLE TERCİH ETTİM

Henry Onyekuru, "Dürüst olmak gerekirse, Galatasaray'a geri döndüğüme çok mutlu oldum. Galatasaray'da geçmişte çok güzel başarılar yakaladım. Galatasaray'a gelmeyi seçtim. Çünkü, 6 aydır oynamıyordum. Kendimi tekrar sıfırdan ispatlayacak bir yere değil, beni çok iyi tanıyan, bilen, bana güvenen, beni seven, inanan insanların arasında olmaya ihtiyacım vardı. Galatasaray gibi tarihi başarılarla dolu kulübü, bu nedenle tercih ettim." dedi.

"Düzenli olarak oynamaya ihtiyacım var." diyen Onyekuru, "Tekrar maç formumu kazanmam gerekiyor. Galatasaray, bana her zaman sevgiyle yaklaştı. Fatih Terim, bana çok güvenen biri. Galatasaray gelme nedenlerimin başında Fatih Hocam geliyor." ifadelerini kullandı.(Sporx)